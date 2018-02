V nesreči na nadvozu pri Vodicah za okoli 18.000 evrov škode

Obilno sneženje je s seboj prineslo težave na cestah, ki so ponekod po državi težko prevozne. Promet je upočasnjen, na cestah so posipne in plužne skupine. Prometno-informacijski center voznikom priporoča previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Smednik megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno.

Pri Vodicah tovornjak obvisel z nadvoza

Gorenjska avtocesta je na odseku Brnik – Šmartno v smeri proti Ljubljana znova odprta, saj so odstranili posledice prometne nesreče. Ta se je zgodila, ko je voznik tovornega vozila vozil po regionalni cesti od Zapog proti Vodicam.

Tovornjak je prebil ograjo na nadvozu čez gorenjsko avtocesto. (Foto: Dars)

"Zaradi vožnje preblizu robu vozišča ga je na nadvozu potegnilo desno, tako da je zapeljal na pločnik, pri tem je tovorno vozilo obrnilo in prebilo ograjo nadvoza," so pojasnili na PU Ljubljana. Tovornjak je s prednjimi kolesi obviselo preko roba nadvoza. Pri trčenju je del ograje padel na avtocesto in poškodoval osebno vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo po avtocesti, so še pojasnili na policiji.

K sreči pri tem ni bil nihče poškodovan, po nestrokovni oceni pa je nastalo za okoli 18.000 evrov materialne škode.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in nevarnosti padca tovornega vozila na avtocesto, je bil odsek več ur zaprt. Pred priključkom Brnik je nastajal zastoj.

Del avtoceste so zaprli zaradi nevarnosti, da bi tovornjak zgrmel na njo. (Foto: Leon Sabo)

Trčila avtomobil in plug

Zjutraj sta na cesti med Tubljami in Materijo v občini Hrpelje-Kozina trčili osebno vozilo in tovorno vozilo s plugom. Dve osebi, ki sta se poškodovali, so prepeljali v izolsko bolnišnico.

Zaradi snežnih razmer je popolna zapora ceste Mrzli Studenec - Jereka, cesta Sorica - Nemški Rovt in Sorica - Bohinjska Bistrica pa sta zaprti zaradi podrtega drevja in nevarnosti snežnih plazov.

Verige so obvezne na cestah Bled - Pokljuka, Jereka - Pokljuka ter na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cestah Črni Vrh - Col in Spodnja Idrija - Godovič, Lenart - Benedikt - Gornja Radgona in na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina, Petrina, Vinica ter Starod. Prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone pa je na cestah Škofljica - Rašica - Žlebič in Šentvid - Šoštanj.

Kakšno je trenutno stanje na cestah, lahko preverite na spletni strani Prometno-informacijskega centra.