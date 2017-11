VIDEO: Obala v primežu meteornih voda in vetrolomov, poplavlja Strunjan, Piran, Izolo

Do večera, ko bodo padavine v glavnem povsod ponehale, bo nad okoli 500 metri zapadlo od 10 do okoli 25 centimetrov snega, nižje po nižinah pa večinoma pod 10 centimetrov. Ponekod po nižinah ne bo kakšne omembe vredne količine snežnih padavin, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh.

Glede na napovedi meteorologi pričakujejo, da ne bo snežilo v Prekmurju, ponekod v nižjih delih Štajerske, deloma v nižinah spodnjega Posavja in deloma v Beli Krajini. "Po nižinah od večjih mest sneži le v Ljubljani z okolico, v Novem mestu, Celju in Mariboru pa dežuje," so sporočili z Arsa.

Arso opozarja na močan severni veter

Ob tem pa je danes zgodaj zjutraj začel pihati še okrepljen severni veter, na Primorskem pa močna burja, zaradi česar je Arso za severozahod in jugozahod Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo. Sunki severnega vetra bodo namreč pod Karavankami in Kamniškimi Alpami ter v zgornjem Posočju krajevno lahko dosegli hitrost od 70 do okoli 100 kilometrov na uro, sunki burje pa od 100 do okoli 140 kilometrov na uro.

Severni veter bo predvidoma oslabel do torka zjutraj, tudi burja bo v noči na torek nekoliko oslabela, a bo v torek in sredo še pihala s sunki nad 100 kilometrov na uro.

Danes bo sicer oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severovzhoda slabele in do noči, razen na jugu države, večinoma ponehale. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem močna burja. Temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do okoli 8 stopinj C, pravijo na Arsu.

Jutri bo sprva oblačno. Ponekod na jugovzhodu bo dopoldne občasno še rahlo snežilo ali deževalo, drugod bo suho. Čez dan se bo predvsem na zahodu delno zjasnilo. V vzhodnih krajih bo še pihal okrepljen severni veter, ki bo popoldne oslabel, na Primorskem pa bo pihala zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na severozahodu do -4, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

V sredo in četrtek bo vreme suho. Na Primorskem bo v sredo še pihala zmerna do močna burja, ki bo v četrtek oslabela. Hladno bo.

Major flooding (again) in Strunjan, SW Slovenia last night (Nov 13). Report: Igor Škof pic.twitter.com/Rpk6Z1rxGE — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 13, 2017

Obalo pestijo poplave meteornih voda in vetrolomi

Danes je bila med 5. in 7. uro ob jutranji plimi povišana gladina morja. Ob tem je morje poplavilo najnižje ležeče dele obale. Zjutraj in dopoldan bo sicer morje močno vzvalovano. Ob povišani gladini morja in visokih valovih bo najbolj izpostavljen del obale Rt Madona v Piranu, so že zjutraj opozarjali na Arsu.

Niso se motili. Intervencije so se sicer odvijale praktično vso noč, tako v Piranu, kot tudi v Ankaranu, Izoli in Portorožu.

Na obali povzročajo velike težave meteorne vode, ki zalivajo kleti in hiše, sprožilo se je tudi nekaj zemeljskih plazov.

Gasilci so tako že ukrepali na Dantejevi ulici v Piranu, kjer je bila nevarnost, da bo voda zalila hišo, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Ob 8.37 se je na cesto v Portorožu vsul plaz. 17 minut čez sedmo uro zjutraj pa je voda zalila prostore zdravilišča na Debelem Rtiču.

Ob 6.56 je zalilo kletne prostore na Stari cesti v Portorožu. Ob 3.56 se je v piranskem mandraču potopil čoln. Posredovali so gasilci PGD Piran. Z intervencijo bodo nadaljevali, ko se bo vidljivost izboljšala.

Ob 3.08 pa je plaz zasul cesto Pacug–Fiesa, so zapisali na spletni strani URSZR. Cesta je do nadaljnjega neprevozna. Sanacijo bo v toku dneva opravilo podjetje Okolje Piran.

Nekaj minut pred eno uro zjutraj se je sprožil zemeljski plaz na cesti Beli križ–Strunjan. Ob 0.46 pa je meteorna voda zalila center Strunjana. Posredovali so gasilci GZ Piran in JZ GB Koper.

Ponekod na Štajerskem imajo težave z dobavo električne energije. Zaradi izpada razdelilne transformatorske postaje Ruše na območju občine Selnica ob Dravi je brez elektrike 122 odjemalcev. Napako odpravljajo delavci Elektra Maribor, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje.

Do izpada dobave električne energije je ponoči prišlo tudi na območju Limbuša. Zaradi napake je bilo brez oskrbe z elektriko 2749 odjemalcev. Napako so delavci Elektra Maribor odpravili do jutranjih ur.