VIDEO: 'Prve dni sem neprestano poslušal, kdaj bo prišel paznik in rekel, to je pomota, greste domov'

Novič o razmerah v priporu in postopku

"Prve dni sem neprestano poslušal, kdaj bo prišel paznik in rekel, to je pomota, greste domov." Tako o prvih dneh na Povšetovi pripoveduje Milko Novič, ki ni pričakoval, da bo priprt 32 mesecev. Novič pripoveduje tudi o pritiskih in ozadju dogajanja, prepričan je namreč, da gre za konstrukt, v katerem se je znašel načrtno.

Prvi del pogovora smo objavili že včeraj. Novič vztraja, da gre za konstrukt, da je nekdo zrežiral celoten umor in njegovo vpletenost.

O prihodnosti pa pravi, da je pripravljen na vse in da se bo na vseh sodnih instancah boril do konca. Pripoveduje tudi, s katerimi argumenti bo njegova obramba prepričevala senat Višjega sodišča. Obravnava se bo začela 20. decembra.

Milka Noviča je ekipa oddaje 24 UR vprašala tudi, kaj misli o domnevnem novem kaznivem dejanju, ki se je pred tedni skoraj zgodil na Kemijskem inštitutu. Osumljenega Libanonca je Novič srečal v priporu, z njim tudi govoril. Odzval se je tudi na govorice, da se na Kemijskem inštitutu ukvarjajo s prepovedanimi drogami.