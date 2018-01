Ministrstvo: Notarska zbornica se mora opredeliti do ravnanja notarja v primeru posojilne pogodbe SDS

Poteza stranke SDS, ki je pri državljanki BiH najela posojilo v višini 450.000 evrov, je razburila slovensko javnost, očitno pa tudi bosansko. Ne samo, da je posojilo sumljivo, ker je pridobljeno pod posebno ugodnimi pogoji, sumljiv je tudi izvor denarja.

Na stranko SDS so tako letele številne kritike. Predsednik Računskega sodišča je včeraj pojasnil, da je znesek posojila močno presegel dovoljeno vrednost posojila po 22. členu zakona o političnih strankah. To pomeni, da bi lahko revizija tega posla pokazala, da je stranka kršila zakonodajo, kar pomeni, da bi lahko bila oglobljena, globa pa se giblje med 4200 in 21.000 evri.

SDS je najela 450.000 evrov posojila pri Đuđićevi iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski v BiH. Znesek so razbili v tri dele in posojilno pogodbo sklenili za obdobje do konca leta 2019. Za posojilo pa so zastavili delež v podjetju Nova obzorja, za katerega so v stranki sicer odločili, da ga odprodajo, je na sredini novinarski konferenci pojasnil predsednik SDS Janez Janša. (Foto: POP TV)

Okoli 14. ure danes pa so iz stranke SDS sporočili, da so zato, ker Računsko sodišče opozarja, da posojilo SDS krši zakon o političnih strankah, črpani del kredita že vrnili z obrestmi vred 32-letni Dijani Đuđić in z njo prekinili pogodbo. Prav tako sporočajo, da bodo v primeru dokazanih kršitev plačali globo.

Obenem so izrazili pričakovanje, da bodo mediji pokazali enako vnemo tudi pri raziskavi afere o domnevnem iranskem pranju denarja v NLB, prodaje Večera in odpisa 16 milijonov evrov obveznosti podjetju, ki je v lasti družinskih članov ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Zagotovo je v tem trenutku ključno vprašanje, komu ali bolje rečeno, na kateri račun oz. banko je največja opozicijska stranka ta denar vrnila.

Vrnitev posojila ne bo ustavila postopkov pri organih nadzora in pregona

Na Računskem sodišču so pojasnili, da vrnitev domnevno spornega posojila na njihove postopke ne vpliva. Tako bodo izpeljali napovedani predrevizijski postopek in v primeru ugotovljenega prekrška v skladu z zakonodajo podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Ljubljani.

Potrdili so tudi, da jih je SDS uradno zaprosila za mnenje o posojilu. Tega jim bodo tudi posredovali, ko bodo dobili in pregledali potrebno dokumentacijo oziroma, ko bo končan predrevizijski postopek. V njem bo namreč Računsko sodišče v skladu z zakonodajo od SDS uradno pridobilo dokumentacijo, ocenilo tveganja nezakonitega ravnanja in se na tej podlagi odločilo tudi o morebitni uvedbi revizije.

Da bo zadevo preverila, vztraja tudi policija. Tam danes vztrajajo pri pojasnilih, da o morebitnih nepravilnostih v povezavi z izpostavljenim pravnim poslom niso bili seznanjeni, bodo pa v nadaljevanju obstoječe informacije preverili v smislu obstoja morebitnih razlogov za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Zakaj omejitev zneska?

Jurij Toplak in Tomaž Vesel o tem, zakaj je ključno, da je financiranje političnih strank transparentno. (Foto: POP TV)

Pregledno in urejeno financiranje političnih strank je eden od temeljev vsake demokracije. Prevelika finančna odvisnost strank ali politikov, ki so na oblasti ali želijo iz opozicije preiti na oblast, od enega podjetja ali fizične osebe je namreč temelj za politično korupcijo, ki privede do tega, da politika zakonov ne sprejema v korist ljudstva, ki jo izvoli, ampak oseb, ki so jih finančno podprle. Zakon o političnih strankah je zato jasen: stranka lahko pridobi posojilo samo pri bankah in posojilnicah, če pa posojilo najame pri fizični osebi, to ne sme presegati desetkratnika povprečne bruto mesečne letne plače.

Janez Janša je v imenu stranke SDS pri Đuđićevi podpisal posojilo v višini 450.000 evrov, katerega izplačilo je sicer razdelil na tri dele, a je očitno s tem kršil zakon, ki govori, da posojilo ne sme biti višje od 16.200 evrov.

Vesel: Zakon je popolnoma jasen

Đuđićevo in SDS bi lahko povezoval strokovnjak za davčne utaje Rok Snežič, ki sicer trdi, da Đuđićeve ne pozna, a se je, kot kaže, zlagal. Vedno več je namreč dokazov, da sta se večkrat srečala in celo skupaj potovala iz Slovenije v BiH.

Za oddajo 24UR ZVEČER sta spregovorila predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel in evropski strokovnjak za volilno zakonodajo Jurij Toplak, ki je glede razlage zakona o političnih strankah, ki omejuje višino posojila, dejal: "Edina pravilna razlaga je takšna, da je ta omejitev 16.200 evrov. Res je, da je zaporedje besed mogoče malo čudno, saj je tam na koncu beseda ’letno’. Mogoče je res šlo za eno zmoto, ampak pravilna razlaga je omejitev 16.200 evrov," je pojasnil Toplak. Predsednik Računskega sodišča se z njim strinja. "Tako govori zakon. Tu ni potrebno nobene dodatne interpretacije," opozarja Vesel in dodaja: "Nenazadnje, tudi dolgoletne izkušnje vseh političnih strank govorijo o tem. Tako zgodovinska razlaga - torej to, kako je bil zakon sprejet, tako namenska razlaga, kot nenazadnje tudi gramatikalna razlaga zakona ne morejo dopustiti neke druge interpretacije. V tem pogledu je zakon popolnoma jasen."

32-letna bosanska odvetnica Dijana Đuđić je SDS posodila 450.000 evrov.

Od 4200 do 21.000 evrov kazni

Stranka SDS je včeraj zaprosila Računsko sodišče za interpretacijo 22. člena zakona. Vesel je dejal, da bodo v čim krajšem času pojasnili vse stvari. Prav tako je dejal, da bodo s predrevizijsko poizvedbo pridobili še nekaj drugih dodatnih pojasnil in sporočili stališče sodišče. Ko bodo dobili vse zahtevane dokumente, bodo v primeru, če bodo odkrili nepravilnosti, okrajnemu sodišču v Ljubljani podali obdolžilni predlog. Sodišče nato določi globo, ta pa za SDS lahko znese med 4200 in 21.000 evri, za odgovorno osebo, to je Janeza Janšo, pa do 900 evrov. Na Računskem sodišču so še pojasnili, da bodo konče ugotovitve pripravili približno v mesecu dni.

Novinarski ekipi 24UR in Sveta na Kanalu A sta v Prijedoru poskušali izvedeti čim več o tem, kdo je bosanska podjetnica in od kod ji takšna količina denarja. Včeraj so morali na zaslišanje na policijsko postajo, saj so policisti dobili anonimno prijavo, a so jih po opravljenem razgovoru izpustili. Njihovo zasližanje na policiji pa močno odmeva v BiH. Odzvali so se tudi v Združenju novinarjev BiH, kjer so privedbo slovenskih novinarjev na policijsko postajo v Prijedoru označili za nedopusten ukrep. Kot so zapisali, gre za grobo kršenje svobode govora.

Vesel je odgovarjal tudi na vprašanje, ali Janšo odstop od pogodbe odvezuje odgovornosti, Dejal je, da je treba najprej razdeliti odgovornost stranke SDS in odgovornost odgovorne osebe stranke, torej Janše. "Ne glede na to, kaj se s pogodbo zgodi, v kolikor je to posojilna pogodba, ki je sklenjena v nasprotju s predpisi, ki veljajo v Sloveniji, pride do objektivnih znakov prekrška po zakonu o političnih strankah," pravi Vesel in dodaja, da pri odgovorni osebi politične stranke pa ni nujno tako. "Pogodba je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa, kar pomeni, da mora notar opozoriti na morebitne kršitve prisilnih predpisov, torej bi moral opozoriti na to pomanjkljivost."

Toplak: Prav je, da volivci vemo, kdo strankam daje denar

Na vprašanje, zakaj je tako pomembno, da je financiranje političnih strank pregledno in transparentno, Toplak odgovarja, da je to ključno, "ker dolg vedno pomeni odvisnost", torej boš sprejemal odločitve v prid tistega, ki si mu dolžan denar. "Zato je prav, da volivci vemo, kdo so tisti, ki strankam dajo denar in tudi govorijo skozi njih," opozarja Toplak. Vesel pojasnjuje, da se je zakonodajalec odločil, da pravne osebe, ne glede na to ali so tuje ali domače, ne smejo financirati političnih strank, in sicer predvsem iz razloga morebitnega vplivanja na njihovo delovanje, saj bi lahko tako uveljavljali svoje lastne interese, ki niso nujno skladni z interesi volivcev. Zakonska rešitev, da tuje fizične osebe lahko posojajo strankam denar, pa nosi s sabo logično omejitev zneska, ki znaša desetkratnik bruto povprečne mesečne plače, saj s takšnim zneskom ta fizična oseba ne more odločilno vplivati na delovanje in poslovanje neke politične stranke, pojasnjuje Vesel. Toplak dodaja, da je omejitev smiselna, saj takšna velja tudi pri donacijah. V preteklosti so se namreč pogosto donacije ’skrivale’ pod posojilom.

O tem, kje so največji problemi pri financiranju političnih strank, Toplak pravi, da je najhuje, če je takšen ’ilegalen’ denar uporabljen pri volilni kampanji. To je potem težko popraviti, opozarja in pojasnjuje, da so v tujini kazni za takšne, ki z goljufijo pridejo do nekega položaja, veliko strožje kot pri nas, kar Toplak obžaluje. "K sreči je bilo to ugotovljeno še pred volitvami in upam, da bo ta denar vrnjen in ne bo uporabljen pri volitvah," še dodaja Toplak.

Kakšna je povezava med Janšo, Snežičem in Đuđićevo?

Rok Snežič je posle iz Slovenije preselil v BiH, kjer svetuje podjetjem glede davčne zakonodaje. (Foto: POP TV)

Čeprav bosanski organi pregona informacij o tem, ali preiskujejo Đuđićevo, ne dajejo, po neuradnih informacijah novinarjev oddaje 24UR zadevo preverjajo.

Od kod 32-letnici toliko denarja? Bosanska pravnica, ki se ukvarja z davčnim svetovanjem, je namreč denar, poleg stranke SDS, lani posodila še dvema drugima osebama, in sicer v višini skoraj 1,2 milijona evrov. Vse posojilne pogodbe je overil notar Jože Sikošek. Pravosodno ministrstvo je zato danes Notarsko zbornico pozvalo, da se mora opredeliti do ravnanja slednjega. V najkrajšem možnem času ga mora seznaniti s stališčem v zvezi z zadevo in z morebitnim ukrepanjem po delu zakona o notariatu, ki se nanaša na disciplinski postopek.

Novinarji 24UR so dobili tudi namige, da je odgovore treba iskati pri medijih, povezanih z SDS, a jih niso uspeli preveriti. Direktor Novih obzorij Mihael Hočevar, SDS-ov človek iz Grosupljega, ki je stranki priporočil Đuđićevo, se že dva dni ne oglaša na klice. Enako ne notar Jože Sikošek in Rok Snežič.

Iz katerega računa je Đuđićeva nakazala denar stranki SDS, ni znano. Dvema posojilojemalcema ga je nakazala iz računa, ki ga je imela odprtega pri banki NKBM, s tem pa je povezan tudi račun pri NLB. Na račun podjetja Hema Tel v lasti bosanskega državljana Radomirja Šučurja pri NLB je bilo nakazanih 10 milijonov evrov iz Nemčije, z njega pa je 1.100.000 evrov romalo na račun Đuđićeve v NKBM. NLB je odreagirala in vpletene pozvala, naj razkrijejo izvor denarja. Ker tega niso storili, je NLB račun zaprla, enako tudi NKBM. S tem je seznanjen tudi Urad za preprečevanje pranja denarja, so še neuradno izvedeli novinarji oddaje 24UR.

Da gre za sumljive posle, priča tudi dejstvo, da naj bi bila Đuđićeva in doktor davčnih utaj Rok Snežič, ki je bil leta 2013 obsojen zaradi davčne utaje, pranja denarja in goljufije na tri leta zapora, znanca. O tem obstaja kar nekaj dokazov. Janez Janša, ki je podpisan kot odgovorna oseba pri najemu posojila za SDS, sicer trdi, da ga do Đuđićeve ni pripeljal Snežič, s katerim se poznata, saj sta bila sočasno v zaporu na Dobu, a so tudi te trditve vprašljive, saj obstajajo dokazi, da sta se nekaj dni pred podpisom kredita Snežič in Janša sestala v Mariboru. Snežič in Janša pa sta povezana tudi prek Snežičeve žene Klavdije, ki je ena od lastnic medija Nova24TV.