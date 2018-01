VIDEO: Od kod prihaja denar, ki ga imate v denarnici? In kaj se zgodi s poškodovanimi bankovci?

Ste se že kdaj vprašali, kje in kako kujejo evre in cente, ki jih imate v denarnici? Novinarka Tanja Volmut je obiskala kovnico denarja na Slovaškem, ki kuje in dobavlja kovance tudi za Banko Slovenije. Kremnica je manjši kraj na osrednjem Slovaškem, snemali smo za zidovi kovnice, ki kovance kuje že neprekinjeno skoraj 700 let. Tudi slovenske evre in cente.