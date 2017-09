VIDEO: Z ribičem do nove meje v Piranskem zalivu ob spremstvu policije

Po tem ko je premier Miro Cerar našim ribičem obljubil policijsko spremstvo v Piranskem zalivu, se je ekipa 24UR odpravila na teren s slovenskim ribičem Silvom Radinom in preverila, kako je po novem tam videti ribolov.

Ribiča sta čez sredino Piranskega zaliva spremljala dva policijska čolna. S hrvaške strani je priplul tudi čoln hrvaške policije, a incidenta ni bilo. Vse je potekalo mirno, ribič pa se je na kopno vrnil z ulovom.

Slovenska policijska čolna in hrvaški policijski čoln spremljata ribiško ladjo. (Foto: POP TV)

Slovenski geodeti so sicer že pripravili karte z novo mejo, tudi vlada pripravlja paket spremljajočih zakonov, na morju pa so se še kar vrstili incidenti. Od arbitražne razsodbe so zabeležili kar 439 vplutij hrvaških čolnov v slovensko morje. Slovenski ribiči pa so se pritoževali, da jih, če lovijo na sredini Piranskega zaliva, obkrožijo kar po trije hrvaški policijski čolni hkrati.

Slovenski policijski čoln in v ozadju hrvaški policijski čoln. (Foto: POP TV)

Cerar je sicer včeraj odpovedal dogovorjeni sestanek s hrvaškim kolegom Andrejem Plankovićem zaradi njegovih izjav na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN. Je pa danes sporočil, da Slovenija ostaja odprta za dialog, a le pod določenimi pogoji.