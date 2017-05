VIDEO: Začenja se obnova Ravbarkomande, zato pričakujte zastoje

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Darsovi delavci so začeli s pripravljalnimi deli za obnovo viadukta Ravbarkomanda s pripadajočim voziščem. Konec tedna je predvidena vzpostavitev začasne prometne ureditve po dveh zoženih pasovih za prvo fazo del, ki zaobjema rekonstrukcijo ceste in objektov v razdalji 6,3 kilometra, vključno z rehabilitacijo polovice omenjenega viadukta.

Poškodovani nosilni steber viadukta Ravbarkomanda. (Foto: POP TV)

Delavci Darsa bodo na odseku primorske avtoceste med Uncem in Postojno rekonstruirali 6,3 kilometra vozišč, tako v smeri Kopra kot Ljubljane, torej skupno nekaj manj kot 13 kilometrov trase avtoceste, so sporočili z Darsa.

Z začetkom gradbenih del bo promet urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje. Dela so razdeljena na dve gradbeni sezoni, letošnja bo potekala od junija do novembra, prihodnje leto pa bo za poldrugi mesec krajša.

Prvi del v letošnji gradbeni sezoni zaobjema rekonstrukcijo ceste in objektov, vključno z rehabilitacijo polovice viadukta Ravbarkomanda, v smeri proti Ljubljani ter rekonstrukcijo 5,5 kilometra vozišča v smeri proti Postojni.

Drugi del, ki je predviden v gradbeni sezoni prihodnje leto, pa zaobjema rehabilitacijo druge polovice viadukta v smeri proti Ljubljani.

Ob postavitvi delovne zapore, menjavi posameznih faz, ki terjajo prestavitev zapore, je pričakovati zgostitve prometa in zastoje. Na Darsu zato voznikom svetujejo, da preverijo razmere na cesti, preden se odpravijo na pot.

Kot so pojasnili na Darsu, mora biti posamezni del rekonstrukcije zaključen v eni gradbeni sezoni in ne sme biti prekinjen zaradi zimskih razmer. Dela bodo tako potekala vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, posamezna dela pa tudi v nočnem času.

Odsek je po navedbah Darsa zelo obremenjen v prometnih konicah turistične sezone, zato so njegovo obnovo organizirali tako, da bo promet urejen po dveh zoženih pasovih in ob omejeni hitrosti vožnje tako v smeri Kopra kot tudi Ljubljane.

V okviru obnove konstrukcije in preplastitve vozišča bodo med drugim razširili odstavne pasove na 3,5 metra, zgradili nove odstavne niše, izvedli novo meteorno kanalizacijo in rekonstrukcijo treh podvozov.

Gre za zelo obsežna obnovitvena dela, katerih pogodbena vrednost brez DDV za obe sezoni znaša skoraj 23 milijonov evrov. Dars je pogodbo o rekonstrukciji avtoceste na odseku med Uncem in Postojno ter rehabilitaciji viadukta Ravbarkomanda sklenil z najugodnejšim ponudnikom na javnem razpisu, v skupnem nastopu sta bila to podjetji Kolektor CPG in CPK.