Vikend (le) ne bo tako kisel, začetek tedna pa bo spet s soncem obsijan

Čeprav je bila vremenska napoved za vikend precej kisla, pa so zadnje napovedi precej bolj spodbudne. Le v noči na soboto bo več padavin, drugače pa je pred nami suh vikend. In še boljša novica, suho in dokaj sončno vreme nas čaka vse do sredine tedna.

Preverite vremensko napoved za vaš kraj.

Danes bo sprva pretežno jasno in ponekod megleno, čez dan se bo oblačnost od zahoda postopno povečala, so zapisali na Agenciji RS za okolje (Arso). Proti večeru se bo od severa postopno začel pojavljati rahel dež, ki se bo v noči na soboto v južnih krajih prehodno nekoliko okrepil. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bodo padavine ponehale. Čez dan se bo od zahoda delno zjasnilo, popoldne bo v notranjosti Slovenije možna kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od - 2 do 2, v Alpskih dolinah okoli - 6, ob morju 5, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na Primorskem sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo jasnilo.

V začetku tedna se vrača sončno vreme

V ponedeljek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Bo pa začetek tedna spet sončen, tudi torek nas čaka suho vreme. Sredi tedna pa se bo verjetnost za padavine spet nekoliko povečala, najprej na zahodu, nato tudi drugod. Meja sneženja bo precej nihala, a prav do nižin sneženje ne bo prav verjetno.