VIkend v znamenju pohoda ob žici: preverite, kje bodo zapore cest

Začenja se tradicionalni 61. pohod Pot ob žici, ki se ga bo danes udeležili otroci večine ljubljanskih vrtcev pa tudi otroci iz drugih vrtcev po Sloveniji. Organizatorji pričakujejo med devet in dvanajst tisoč udeležencev. Vrtci se bodo na pohod vključili na kontrolni točki, ki jim bo najbolj ustrezala, in prehodili en odsek na trasi. V petek pa bo dan za pohode šolarjev in dijakov, na katerih organizatorji pričakujejo blizu 9000 udeležencev.

Osrednji dogodek bo sicer v soboto, ko se bodo ljubiteljem pohodništva pridružile trojke, ki bodo tekmovale v teku. Za nastop je prijavljenih več kot 2000 ekip, ki se bodo pomerile na 12,5 ali 29 kilometrov dolgi preizkušnji v članski in veteranski kategoriji ter na 3000 metrov za osnovne in srednje šole. Gre za edinstveno tekaško prireditev, kjer mora trojka ves čas teči skupaj, v cilju pa velja čas tistega, ki zadnji preteče ciljno črto. To je tudi rezultat, ki se upošteva kot rezultat trojke.

Pohodniki pa bodo lahko izbrali traso v dolžini od tri do 35 kilometrov in si torej razdaljo prilagodili glede na svoje sposobnosti ter kondicijo. Vsak udeleženec se bo v soboto lahko od 6. ure registriral na vhodnih kontrolnih točkah, kjer bo dobil kontrolni kartonček, s katerim bo pri nadaljnjih točkah zbiral žige. Cilji bodo odprti do 17. ure. Vsak prehodi, kolikor želi, tisti, ki bodo prehodili celotno pot v dolžini 35 kilometrov, pa bodo dobili posebno kolajno.

Za letos so pripravili še eno novost, na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljubljana bo v soboto ob 12. uri ob 75-letnici postavitve žice posebna akcija Objemimo Ljubljano, ko se bodo v znak prijateljstva, sodelovanja in ljubezni do mesta vsi udeleženci pohoda ob pisku sirene prijeli za roke in z živim obročem obdali Ljubljano.

Pohod po Poti ob žici vsako leto poteka v četrtek, petek in soboto pred 9. majem, ko v Ljubljani praznujejo mestni praznik, Evropa pa obeležuje konec druge svetovne vojne. Pohod poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev.

Cilji pohoda bodo odprti do 17. ure, vsak prehodi, kolikor želi. (Foto: POP TV)

Na nekaterih lokacijah so predvidene začasne prometne ureditve

Organizatorji opozarjajo, da bodo začasne spremembe prometne ureditve v soboto na Stritarjevi ulici in Kongresnem trgu. Na Stritarjevi ulici bosta starta na 12,5 km (start ob 9. uri) in 29 km (start ob 9.30 uri), na Kongresnem trgu pa cilj teka trojk na 12,5 in 29 km ter cilj teka trojk na 3 km za OŠ in SŠ (start na Livadi ob 9.00 in 9.10 uri). Na trgu bo tudi celoten prireditveni prostor s spremljevalnimi objekti in odrom, del spremljevalnih objektov pa bo postavljen na Trgu republike že od srede, 3. maja 2017 do nedelje, 7. maja 2017, pravijo organizatorji.



Postavitev prireditvenega prostora se bo začela v petek, 5. maja, ob 8.00 uri, zato bo od 5. maja zjutraj prepovedano parkiranje, ustavljanje in promet po Vegovi ulici do 7. maja do 18. ure.

Kje bo oviran promet?

Promet bo oviran po progi teka na 29 km, 12,5 km in 3 km z možnimi krajšimi čakanji ob zapori (brez preusmeritev LPP), in sicer v soboto, 6. maja, od 8.50 do 12.00 ure za traso teka trojk na 3 km za OŠ in SŠ: Gostišče Livada, Hladnikova cesta, Ižanska cesta, Gruberjevo nabrežje, Prule, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most, Krakovski nasip, Breg, Novi trg, Gosposka ulica, Kongresni trg.

V soboto, 6. maja, od 8.50 do 13. ure za traso teka trojk na 12,5 km: Stritarjeva ulica, Ciril - Metodov trg, Vodnikov trg, Krekov trg, Poljanska cesta, Litijska cesta, Hruševska cesta, Krožna pot, Po cesti na Golovec, Pot na Golovec, Hradeckega cesta, Gruberjevo nabrežje, Prule, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most, Krakovski nasip, Breg, Novi trg, Gosposka ulica, Kongresni trg.

V soboto od 8.50 do 13. ure bo promet oviran na trasi teka trojk na 29 km: Stritarjeva ulica, Ciril - Metodov trg, Vodnikov trg, Krekov trg, Kopitarjeva ulica, Resljeva ulica, Trg osvobodilne fronte, Dunajska cesta, Vilharjeva cesta, Železna cesta, Vojkova cesta, Kranjčeva ulica, Koželjeva ulica, Tomačevska cesta, Clevelandska ulica, Bratislavska cesta, POT, Leskoškova cesta, POT, Novo Polje, cesta I., Zadobrovška cesta, Zaloška cesta, POT, Slape, POT, Fužinski most, Gramozna pot, Litijska cesta, Cesta II. grupe odredov, Cesta na Urh, Urh, Gozdna pot, Orle, Pot na Orle, Gozdna pot, POT, Gozdna pot proti Observatoriju, Pot na Golovec, Hradeckega cesta, Gruberjevo nabrežje, Prule, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most, Krakovski nasip, Breg, Novi trg, Gosposka ulica, Kongresni trg.

Zaradi pohoda in teka trojk bodo spremenjene nekatere prometne ureditve. (Foto: Miro Majcen)

Ostale zapore bodo v soboto v naslednjih terminih:

Od 5.00 do 10.30 ure bo popolna zapora parkirnih mest na Vodnikovem in Krekovem trgu.

Od 8.50 do 13.00 ure bo popolna zapora na Prulah, Grudnovo nabrežje, Hradeckega most in Krakovskem nasipu.

Od 9.00 do 9.30 ure bo kratkotrajna popolna zapora na Poljanski cesti, Litijski cesti, Hruševski cesti in Krožni poti.

Od 8.50 do 12. ure bo popolna zapora Hladnikove ceste, Ižanske ceste, Hradeckega ceste, Gruberjevega nabrežja, Prul in Prulskega mosta, Grudnovega nabrežja, Hradeckega mosta in Krakovskega nasipa.

Od 8.50 do 13. ure bo popolna zapora Zoisove ceste od Predora pod gradom (Gruberjevo nabrežje) do Emonske ulice (Slovenske ceste). Vozišče bo zaprto za ves promet z izjemo linij LPP.

Od 5.00 do 15. ure bo popolna zapora Slovenske ceste (med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto). Linije LPP bodo preusmerjene na začasne trase.

Zaradi prireditev v sklopu 61. Pohoda Ljubljana 2017 se linije mestnega prometa (LPP) ne bodo spreminjale, pravijo na Mestni občini Ljubljana, pač pa bodo avtobusi na nekaterih linijah zaustavljeni s pomočjo policije oziroma redarske službe. Mobilne zapore bodo v maksimalnih časih do 30 minut.

Izjema je sprememba linij LPP na Slovenski cesti na delu med Šubičevo in Erjavčevo, kjer bodo linije LPP preusmerjene na začasno traso Bleiweisova in Aškerčeva oziroma Tržaška in enako obratno. Preusmeritve avtobusov oz. obratovanje avtobusov v soboto 6. maja 2017 bo objavljeno na spletni strani LPP.

Vse uporabnike Kongresnega trga, Trga republike in Vegove ulice ter cest, po katerih bo potekala trasa teka trojk, prosijo za razumevanje in upoštevanje cestnoprometnih pravil, navodil policistov in organizatorja.