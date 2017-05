Vinarji v bran Židanovi borbi za teran

Kmetijski minister Dejan Židan je na nadaljevanju seje odbora DZ za kmetijstvo poudaril, da bomo vztrajali v boju proti izjemi pri teranu, ki bo preko delegiranega akta dodeljena Hrvaški, saj bo potrošnik navkljub nekoliko drugačni označbi lahko še vedno zaveden. Pojasnil je, da je Evropska komisija dosegla dogovor, da Hrvaška iz pogajalskega procesa umakne zahtevo za teran in da bo kasneje to dogovorjeno prek tehnične izjeme.

"Trenutno ne vemo, ali je to, kar je objavljeno na hrvaški strani kot zahteva za izjemo, sploh istovetno, vemo pa, da so objavljena gradiva bistveno krajša od tistih, ki smo jih dobili prečrtana. Znotraj gradiv sicer ne najdemo podatka, da bi Hrvaška leta 2013 zahtevala izjemo, kot so trdili," je izpostavil Židan.

Ko bo delegiran akt objavljen v uradnem listu EU, bo mogoče vložiti tožbo. "Država jo bo vložila preko svojega pravobranilstva, ki je osnutek tožbe tudi pripravilo. Za pravno svetovanje in zastopanje Slovenije v pravnem postopku smo najeli priznanega odvetnika Rolanda Knaaka, gre pa za znesek znotraj naročila majhne vrednosti," je še zaključil Židan.

Dejan Židan (Foto: POP TV)

Neenotnost v boju za teran

Predsednik civilne iniciative za zaščito terana Marjan Colja je predstavil številne sestanke, ki so potekali tudi na ravni komisije. Kraški vinarji so se srečali z evropskim komisarjem za kmetijstvo Philom Hoganom. "Bil je korekten, po resnosti tudi oster. A drugi dan se je izkazalo, da je bil sestanek popoln blef," je dejal in poudaril, da je negativno presenečen nad delovanjem slovenskega evropskega poslanca, ker jim stalno namiguje, zakaj se ne pogovarjajo.

"Na en sestanek je s seboj pripeljal tudi svojega dobrega prijatelja evropskega poslanca iz Hrvaške in tudi on je dejal, naj se pogovarjamo. Hogan nam je na sestanku ponudil finančno pomoč pri promociji terana, tudi evropski poslanec s Hrvaške je ponudil neko finančno pomoč, torej je vse nekako zbalansirano in usklajeno," je bil oster Colja in dodal, da Židanu popolnoma zaupajo pri borbi za teran.

''Danes smo tu, da bi diskreditirali Židana, kar je že stalnica,'' je poudaril župan Občine Komen Marko Bandelli. "A edino minister Židan je v teh letih poskušal obdržati zaščito terana, kar se je tudi zgodilo. Nikjer v kronologiji dogodkov pa ne vidim, da bi bil kje omenjen evropski poslanec iz Slovenije," je dejal. Sicer je izrazil še razočaranje nad evropsko poslanko Patricijo Šulin, ki je dan pred sestankom vinarjev pri Hoganu objavila, da je teran že izgubljena zgodba.

Bandelli je med drugim izpostavil tudi, ''da ne bomo prišli do enotnega rezultata, ker vedno dajemo politični interes pred drugimi. Zanesljivo trdim, da se je minister boril s kremplji in tudi tožba je tista, ki bo lahko resnično spremenila politično odločitev v strokovno, to pa bomo dosegli vsi Slovenci skupaj," je še dejal.

Borba za teran se nadaljuje. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenski teran bo postal generično ime

Nekdanji direktor urada za intelektualno lastnino Bojan Pretnar pa je opozoril, da je imela Hrvaška dve zakoniti možnosti za ugovarjanje teranu, a ni nobene izkoristila. "Ko je geografska označba določena, je večna, dokler ne pride do izjemnih okoliščin. Ta delegiran akt pa je, kot bi uradnik na zemljiški knjigi dovolil, da se nekdo tretji skozi stranski vhod vseli v hišo, ne da bi o tem vprašali lastnika. In potem bi zahtevali, naj lastnik s to tretjo osebo, ki se je vselila, sam sklene kompromis," je pojasnil.

Pretnar je izpostavil tudi, da v pravu geografskih označb ostajata dve vrsti zaščite – neposredne, ki so sestavljene iz generičnega imena (refošk, merlot) in iz pridevnika, ki označuje regijo (bordojski merlot). Obstajajo sicer še posredne geografske označbe, kjer ima vino posebno ime. Te označbe so enobesedne, saj nakazujejo, da gre za vino iz točno določene regije. Dodajanje regije pri teh označbah je lahko celo škodljivo, kakor se je izkazalo ravno v primeru terana.

"Če obstaja sorta teran, lahko kdorkoli pride na Hrvaško, kupi sadiko te sorte in začne pridelovati vino. To pomeni, da bo slovenski teran prej ko slej postal generično ime, zato se bo lahko pojavljal po vsem svetu, geografska označba pa bo razvrednotena," je dejal Pretnar. Tudi on je apeliral na enotno držo političnih opcij in evropskih poslancev, da se enotno zavzemajo za teran.