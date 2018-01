Policija glede nove prevare z vinjetami: Če so bili ljudje oškodovani, naj podajo prijavo

Ste te dni tudi vi dobili SMS z naslednjo vsebino: VINJETA 2018 – 50 odstotkov CENEJE samo 55 EUR! Za naročilo pokličite 0038690142820 ali www.hallokupon.si/v – plačilo po povzetju. Če ste, potem nikar ne kličite na to številko, saj je plačljiva in vas bo klic močno udaril po žepu, vinjete po polovični ceni pa ne boste dobili. Takšna je namreč izkušnja številnih bralk in bralcev.

Posnetek sporočila, ki je te dni ujezil marsikaterega Slovenca. (Foto: 24ur.com)

Na SI-CERTU opozarjajo, da gre pri ponudbi zelo verjetno za prevaro, tako da vsem odsvetujejo, da kličejo na to številko ali da preko te spletne strani poskušajo priti do vinjete. Klici na številke iz skupine 090 so namreč plačljivi.

Kdo stoji za spletno stranjo, ni znano, saj na tej spletni strani ni navedenih nobenih kontaktnih podatkov, prav tako niso navedeni pogoji poslovanja, kontaktni obrazec pa ne deluje, opozarjajo na SI-CERTU. "Navedeno je zgolj “Copyright © 2016 Hallo Group Ltd. “, kar pa je lahko povsem izmišljen podatek. Uporabniki, ki so klicali na navedeno tel. št., so sporočili, da po vzpostavitvi povezave na klic tudi po več minutah čakanja nihče ni odgovoril, s čemer so utrpeli kar nekaj škode," še dodajajo varnostni strokovnjaki, ki so ugotovili, da je bila domena hallokupon.si sicer registrirana v Sloveniji, kontaktni podatki o nosilcu domene pa so razvidni na spletni strani www.register.si. Elektronski naslov nosilca domene ne predstavlja nujno osebe s tem imenom. "Katerokoli domeno, tudi pod denimo vrhnjo domeno .com, .net, ipd. lahko registrira vsakdo, pri tem pa ni nujno, da so podani podatki s strani uporabnika resnični. Za večino registrarjev je namreč pomembno zgolj ustrezno plačilno sredstvo," na naša vprašanja odgovarja varnostni strokovnjak Matej Breznik.

Številne prijave prejel tudi tržni inšpektorat. Klice odsvetujejo

Na tržnem inšpektoratu so pojasnili, da na splošno ne prejmejo veliko prijav v zvezi z zavajanji glede klicev na plačljive številke 090.

Tržni inšpektorat RS je v zvezi s to ponudbo prejel kar nekaj prijav in vprašanj potrošnikov glede pošiljanja komercialnih SMS sporočil brez soglasja potrošnikov in glede zavajanja s klicem na plačljivo telefonsko številko. V zvezi s pošiljanjem komercialnih SMS sporočil brez soglasja je inšpektorat že obvestil Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki z vidika zakona o elektronskih komunikacijah nadzoruje to področje. Prav tako tržni inšpektorat zadevo preverja predvsem z vidika določil zakona o varstvu potrošnikov in zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

Od 1. decembra 2017 so na pooblaščenih prodajnih mestih naprodaj vinjete z letnico 2018. (Foto: POP TV)

"Glede na to, da je preverjanje še v teku, vam kakršnihkoli ugotovitev zaenkrat ne moremo posredovati," pojasnjujejo na inšpektoratu in dodajajo, da glede na to, da naj bi potrošniki naročilo opravili preko plačljive telefonske številke, ki se obračunava po 2,19 evra na minuto pogovora, iz spletnih straneh pa nedvoumno ne izhaja, kdo je ponudnik, niti v kateri državi ima sedež, klic na navedeno telefonsko številko odsvetujejo. Tudi iz razloga, ker se po navedbah potrošnikov, ki so na to telefonsko številko klicali, na tej telefonski številki nihče ne odziva, tako da klic potrošnikom povzroči le visoke stroške.

Policija: Če so bili ljudje oškodovani, naj podajo prijavo

Z Generalne policijske uprave so za 24ur.com sporočili, da po do sedaj opravljenem preverjanju prijav niso prejeli, se je pa več občanov obrnilo na policijo za nasvet, kako ravnati v takem primeru.

Policija, tako kot ostali pristojni, občanom svetuje, ''da ne kličejo omenjene telefonske številke, da v takih primerih vedno preverijo vse okoliščine, da pridobijo, kolikor je mogoče, informacije o poslovanju domnevnega ponudnika ter da ne gredo v take nakupe, če je karkoli sumljivega''.



Policija meni, da bi v takih primerih lahko šlo za kaznivo dejanje goljufije, če so v ravnanju storilca izpolnjeni elementi iz 211. člena kazenskega zakonika, vendar je treba v vsakem konkretnem primeru preveriti ravnanje storilca in izpolnitev vseh elementov kaznivega dejanja.

Če so bili ljudje oškodovani, naj podajo prijavo policijo, ki bo preverila, ali je bilo v konkretnem primeru izvršeno kaznivo dejanje, so še dodali.

Prijave prejel tudi informacijski pooblaščenec

Številne prijave posameznikov je prejel tudi informacijski pooblaščenec, zato so po uradni dolžnosti že uvedli postopek inšpekcijskega nadzora ter o svojih aktivnostih obvestili Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve. Preverili bodo vprašanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov, torej mobilnih telefonskih številk.

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora pooblaščenec že razpolaga z zadostnim številom prijav, tako da dodatne prijave za ugotavljanje dejanskega stanja niso potrebne in ne bodo imele dodatnega učinka. "Posebej namreč opozarjamo, da vložitev prijave pri informacijskem pooblaščenca nima učinka pravnega sredstva ali ugovora zoper sam poziv za plačilo stroškov klicev na premijsko telefonsko številko," je zapisala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Dars: Vinjete kupujte le pri pooblaščenih prodajalcih

Na Darsu opozarjajo, da je vinjeta idealen produkt za različne promocijske akcije trgovcev in ponudnikov storitev, ki na takšen način pospešujejo obiske spletnih strani, obisk prodajaln in pospešujejo prodajo svojih storitev ali izdelkov.

Vinjete se prodajajo po v naprej določeni ceni. Cena pa je določena s strani države, na katero se ne obračunava popustov. Dars ne daje nobenih popustov, niti uporabnikom niti pogodbenim prodajalcem.

"Še posebej pri spletnih nakupih so kupci lahko izpostavljeni zelo visokemu tveganju (tudi prevaram), ki ga v celoti prevzemajo nase. Zato opozarjamo pred tovrstnimi tveganimi nakupi ter kupcem vsako leto, že praktično desetletje, odkar so za uporabo naših avtocest obvezne vinjete, vseskozi svetujemo, naj jih kupujejo na pooblaščenih prodajnih mestih, kjer lahko Dars jamči za kakovost in verodostojnost kupljene vinjete," navajajo na Darsu in dodajajo, da je odločitev seveda na strani kupca.

Dars pojasnjuje, da ne prodaja vinjet preko spletnih strani, niti ne daje popustov. V Sloveniji prodajajo vinjete na lastnih prodajnih mestih ter na več kot 1500 prodajnih mestih prodajalcev. Vsa uradna prodajna mesta so opremljena z Darsovim certifikatom, na njih pa je zagotovljena izdaja računa z navedeno serijsko številko vinjete (z računom lahko kupec poškodovano vinjeto tudi zamenja), v primeru kratkoročnih vinjet njihovo pravilno luknjanje, v primeru napak pa ustrezni reklamacijski postopki.

Dars je lani prodal precej več vinjet kot leto prej. Več o tem, koliko vinjet je Dars prodal leta 2017, pa na naslednji povezavi.