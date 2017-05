Teran ostaja samo vino, pridelano na Krasu, a naziv lahko uporabljajo tudi na Hrvaškem?!

Teran (Foto: Aljoša Kravanja)

Evropska komisija je sprejela delegirano uredbo, ki opredeljuje omejeno izjemo za označevanje hrvaških vin z nazivom sorte teran. Teran kljub temu ostaja samo slovensko vino s Krasa, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.

Poudarili so, da je Slovenija še naprej odločena, da bo nadaljevala z aktivnostmi za ohranitev celovitosti zaščite vina Teran. Tako bo zahtevala obravnavo delegirane uredbe na Svetu EU, hkrati pa bo uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva, vključno z izpodbijanjem uredbe s tožbo pred Sodiščem EU, če bo le-ta objavljena, so odločeni.

''Komisija je pri pripravi delegirane uredbe delno upoštevala slovenske pripombe. Komisija tako ni ugodila prvotni zahtevi Hrvaške iz maja 2013, da prekliče slovensko geografsko zaščito za Teran, v delegirani uredbi pa je predvidela dodatne omejitve glede označevanja sorte vinske trte teran na vinih, pridelanih v Hrvaški Istri, tako da se naziv sorte teran lahko označuje le v istem vidnem polju in z manjšimi črkami kot Hrvaška Istra. Komisija je prav tako ponovno potrdila ekskluzivnost uporabe zaščitene označbe porekla za vino Teran, pridelano na Krasu,'' so pojasnili na ministrstvu.

Uredba še ni veljavna

Delegirana uredba sicer še ni veljavna, saj jo lahko Svet EU in Evropski parlament v obdobju dveh mesecev po prejemu uredbe v vseh jezikovnih različicah z ustrezno večino zavrneta. V Svetu je za zavrnitev potrebna super kvalificirana večina 72 odstotkov članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva EU, v Evropskem parlamentu pa absolutna večina. Uredba se lahko objavi v Uradnem listu EU in stopi v veljavo šele po izteku roka za zavrnitev Sveta EU in Evropskega parlamenta, so razložili.

Slovenija se je med drugim pritožila tudi varuhinji

Aprila letos je Slovenija v Bruselj poslala pripombe na osnutek delegirane uredbe za odobritev izjeme Hrvaški pri uporabi imena sorte vinske trte teran. Naše ministrstvo je namreč nasprotovalo sprejemu uredbe. Med pripombami je Slovenija izpostavila netransparentnost in kršitev postopkovnih pravil pri pripravi delegirane uredbe, zavajanje potrošnikov, pomanjkanje ocene učinka odobritve izjeme Hrvaški na slovenske pridelovalce vina Teran, legalizacijo nezakonitih praks označevanja ter tudi neresnične navedbe v preambuli delegirane uredbe.

Slovenija je v postopkih za ohranitev celovite zaščite Terana, vina z geografskim poreklom, od Komisije večkrat zahtevala celovit dostop do dokumentov, ki jih je Hrvaška pošiljala Komisiji v zvezi s Teranom, da bi se lahko do hrvaških navedb v teh dokumentih opredelila kot stranka v postopku, a je Komisija te zahteve zavračala. Zato so se slovenski pridelovalci vina Teran tudi pritožili Evropski varuhinji za človekove pravice, ki je ugotovila, da bi morala Komisija zagotoviti poln dostop do podatkov v hrvaških dokumentih. ''Navedeni dokumenti, ki jih je hrvaško ministrstvo za kmetijstvo nedavno objavilo na svoji spletni strani, po našem mnenju potrjujejo dejstvo, da hrvaška vloga za odobritev izjeme za označevanje sorte vinske trte teran ni bila uradno vložena pred pristopom Hrvaške k EU,'' so poudarili na ministrstvu.