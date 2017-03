Vrhunec turistične sezone na Bledu se počasi začenja, parkirišča pa še vedno niso urejena

Poleti boste na Bledu bržkone imeli težavo s parkiranjem, saj izgradnja novega parkirišča za letoš še ni predvidena. (Foto: Thinkstock)

Ob urejanju in pozidavi območja Seliš, ki je v minulih letih služilo kot največje blejsko parkirišče, in ob zahtevah po zaprtju parkirišča pod TVD Partizanom se na Bledu pred začetkom poletne sezone kaže precejšnje pomanjkanje parkirnih mest. V prihodnje naj bi težave rešili z novim velikim parkiriščem pod gradom in s parkirno hišo.

Ta teden je na poslovno-stanovanjem območju Seliše vrata odprl nov Mercatorjev supermarket. To območje, kjer so nekoč delovale Vezenine Bled, je bilo dolga leta bolj ali manj opuščeno, služilo pa je kot parkirišče, zlasti v času večjih prireditev, kakršna je Blejska noč. Leta 2015, ko so na Bledu uvedli nov parkirni režim, so na tem območju uredili začasno parkirišče za 400 vozil.

Lani pa je stekla gradnja Mercatorjevega centra, ob njem je še vedno na voljo 85 urejenih parkirišč, ki naj bi jih lahko uporabljali tudi obiskovalci Bleda. Občina na tem območju ureja še 22 parkirnih mest za avtobuse in 21 parkirnih mest za avtodome. "To območje bo še letos infrastrukturno povsem urejeno," pravi direktor blejske občinske uprave Matjaž Berčon.

V prehodnem obdobju bodo ob Seliški cesti, kjer bo v prihodnje bencinski servis, imeli improvizirina makadamska parkirišča, nato pa bodo na Selišah v prihodnjih dveh letih sledile še ostale načrtovane pozidave. Ko bo to območje pozidano, bo parkirnih mest manj, vendar pa občina že načrtuje, da bi do leta 2019 uredila veliko parkirišče za 250 avtomobilov, 33 avtobusov in 20 avtodomov pod Blejskim gradom.

Do novega centralnega parkirišča bo vzpostavljena tudi javna avtobusna povezava s središčem Bleda. "Vse to naj bi bilo urejeno leta 2019, ko bo na območju grajske pristave predvidoma odprt tudi muzej sodobne umetnosti. Dve sezoni pa bomo na Bledu kar se tiče parkirišč morali še malo improvizirati," je dejal Berčon.

Kdaj bodo na Bledu zagotovili dovolj parkirišč?

Dodatno se bo število parkirnih mest zmanjšalo, če bodo zaprli makadamsko parkirišče pri TVD Partizan v središču Bleda, kjer je občina predvidela prostor za park, zato naj delovanje parkirišča na tem mestu ne bi bilo skladno z občinskim odlokom. Odločno parkirišču na tem mestu nasprotujejo tudi v Društvu za varstvo okolja Bled. Poleg tega naj bi ukinili tudi parkirišča na promenadi, kjer je načrtovana celovita prenova.

Pomanjkanje parkirnih mest bi lahko rešili z parkirno hišo pod hotelom Krim, kjer je sedaj največje blejsko parkirišče in o kateri se razmišlja že več let. "Predvidenih imamo nekaj poenostavitev te gradnje, zato računamo, da bomo z naslednjim letom imeli vse pripravljeno, da bi se garaža lahko zgradila še pred poletno sezono v letu 2019," je dejal Berčon.