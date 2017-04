Visokošolski sindikat opozarja veterinarsko fakulteto: Nemudoma prenehajte izkoriščati čistilke

Delavska svetovalnica in Visokošolski sindikat Slovenije opozarjata na izkoriščanje čistilk ljubljanske veterinarske fakultete. Čistilke, ki delo na fakulteti opravljajo prek zunanjega čistilnega servisa, naj bi bile namreč močno preobremenjene. Svetovalnica je fakulteto že pred dnevi pozvala k neposredni zaposlitvi čistilk, a brez učinka.

Kot so opozorili v svetovalnici, v pogodbi, ki sta jo sklenila fakulteta in čistilni servis Aktiva čiščenje, jasno piše, da je "izvajalec dolžan ves čas trajanja te pogodbe zagotavljati redno stalno dnevno prisotnost petih do šestih delavcev, ki bodo izvajali čiščenje, in sicer v obsegu polnega delovnega časa, to je osem ur na dan".

Za čiščenje je na fakulteti vsak dan res določenih pet čistilk, a so delavke skupaj po navodilih nadrejenih iz čistilnega servisa dnevno namesto pogodbeno zavezujočih 40 ur prisotne le 28 ur. To pomeni, da posamično v povprečju delajo manj kot šest ur dnevno, delo pa morajo v tem času opraviti enako kakovostno.

Čistilke morajo v 28 urah narediti toliko, kot bi sicer v 40. (Foto: Reuters)

Čeprav bi delavke svoje pogodbene obveznosti do Aktive čiščenja lahko izpolnile že z delom na lokaciji fakultete, morajo po opravljenem delu odhiteti še na lokacije drugih strank čistilnega servisa, in sicer na lastne stroške, in nato tam čistiti naprej.

V Delavski svetovalnici so odgovorne na fakulteti že pred dnevi pozvali, naj nemudoma neposredno zaposlijo vse čistilke in jim zagotovijo dnevno prisotnost v obsegu polnega delovnega časa, s podjetjem Aktiva čiščenje pa prekinejo pogodbo.

Vodstvo fakultete do zdaj še ni ukrepalo, kljub opozorilom svetovalnice in sindikata pa tudi še ni vzpostavilo stanja, ki ga izvajalcu nalaga pogodba.