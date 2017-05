Vlada Bolnišnici Topolšica za poplačilo izvršb in izplačilo aprilskih plač zagotovila 661 tisoč evrov

Vlada je zaposlenim v Bolnišnici Topolšica zagotovila izplačilo aprilske plače. (Foto: POP TV)

Vlada je na današnji seji sklenila, da Bolnišnici Topolšica zagotovi sredstva za poplačilo izvršb in izplačilo plač za april v višini 661.230 evrov. Ob tem je ministrstvu za zdravje naložila, da ji najpozneje do konca junija letos predloži sklep o pripojitvi bolnišnice k Splošni Bolnišnici Celje in odlok o preoblikovanju celjske bolnišnice.

"Z zagotovitvijo sredstev za pokrivanje obveznosti bolnišnice bomo preprečili škodljive materialne posledice na poslovanje Bolnišnice Topolšica ter zagotovili nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstveno oskrbo prebivalcev na tem območju," so danes sporočili z ministrstva za zdravje.



Bolnišnica Topolšica se že več mesecev sooča s hudimi likvidnostnimi težavami, saj tekoča sredstva bolnišnice ne zadostujejo za pokrivanje vseh obveznosti. Bolnišnica ima neporavnane obveznosti do dobaviteljev, dobavitelji zaustavljajo dobavo zdravil in vlagajo izvršbe, ogroženo je bilo izplačilo plač za april, zaradi česar je izvajanje dejavnosti resno moteno, ugotavljajo na ministrstvu.



Ob tem pojasnjujejo, da je težka likvidnostna situacija bolnišnice posledica investicijskih vlaganj brez ustreznih virov, saj so bila v preteklosti večja likvidnostna vlaganja financirana s kratkoročnimi viri, ki so obremenili tekoče poslovanje bolnišnice. Najbolj obremenjujoča je, kot je znano, 8,5 milijona evrov vredna naložba v energetsko sanacijo in obnovo bolnišnice.

Šorli: V bolnišnici zadovoljni, a brez dolgoročnih rešitev

Po prejemu sredstev na račun bolnišnice bo ta lahko 240 zaposlenim izplačala plače za april, ki bi sicer morale biti izplačane v sredo. V. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli ne ve točno, kdaj bodo sredstva dobili na račun, zelo verjetno pa bo to tekom današnjega dne ali v petek. Sredstva v višini dobrih 661.000 evrov po njegovih besedah zadostujejo za poplačilo plač in izvršb.

"Zadovoljni smo, da lahko izplačamo plače, dolgotrajne rešitve pa zaenkrat še nimamo," je dodal Šorli in spomnil, da je ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc v torek ob obisku v bolnišnici dejala, da bodo postopki povezovanja omenjenih bolnišnic trajali najmanj leto dni, tako da zdaj v Topolšici čakajo na nadaljnja navodila.



Ministrstvo za zdravje podpira dolgoročno stabilnost delovanja Bolnišnice Topolšica, zato je pričelo z aktivnostmi za pripojitev bolnišnice k največji slovenski splošni bolnišnici, to je Splošni bolnišnici Celje. "S pripojitvijo bomo dosegli učinkovitejše, uspešnejše in manj tvegano vodenje in upravljanje. Z optimizacijo podpornih služb bomo dosegli prihranke ob istočasnem dvigu kakovosti in zanesljivosti teh dejavnosti," še navajajo na ministrstvu.



Danes popoldne se bo sestal tudi svet bolnišnice, ki ima na dnevnem redu podajanje soglasij k odprodaji nepremičnin, ki so v lasti bolnišnice in niso potrebne za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Obravnaval in sprejemal bo še finančni načrt bolnišnice za letos ter se odločal o imenovanju direktorja. Junija se enoletno vodenje bolnišnice izteka sedanjemu v. d. direktorja Juriju Šorliju, ki je bil tudi edini kandidat, ki se je prijavil na zadnji razpis za direktorja te bolnišnice.