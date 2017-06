Vlada Bolnišnici Topolšica zagotovila 490.000 evrov za poplačilo izvršb, za plače in regres

Vlada je primaknila še skoraj pol milijona evrov. (Foto: POP TV)

Potem ko je vlada že maja letos Bolnišnici Topolšica zagotovila 661.000 evrov finančne pomoči za izplačilo plač za april in poplačilo izvršb, je skladno z napovedmi ministrstva za zdravje tudi danes bolnišnici zagotovila 490.000 evrov za poplačilo izvršb, izplačilo plač in regresa, je vlada sporočila prek Twitterja.

Bolnišnica Topolšica se zaradi pretekle naložbe v energetsko sanacijo in obnovo, ki je presegala finančne zmožnosti bolnišnice, že več mesecev sooča z likvidnostnimi težavami. Spremljajo jih izvršbe nepoplačanih izvajalcev del, zaradi česar je imela nekaj časa tudi blokiran račun. V zadnjih dveh mesecih ji je zmanjkalo tudi sredstev za izplačilo obveznosti do 240 zaposlenih. Plače za maj bi morali zaposleni dobiti do 10. junija.

Medtem se na ministrstvu za zdravje nadaljujejo postopki za priključitev Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje, čemur zaposleni v Topolšici niso naklonjeni. Na zboru delavcev, ki je potekal v torek, so izrazili veliko razburjenje in negotovost, ob tem pa so sindikati v bolnišnici napovedali okrepitev aktivnosti in ustanovitev civilne iniciative v podporo ohranitvi Bolnišnice Topolšica.