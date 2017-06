Vlada ima pripravljenih nekaj scenarijev za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča

Slovenija vztraja, da bo končno odločitev sodišča treba spoštovati, kakršna koli pač bo. (Foto: POP TV)

Vladna koalicija je pred sejo vlade razpravljala tudi o implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško, ki bo objavljena 29. junija. Kot je dejala vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, ima vlada pripravljenih nekaj scenarijev za implementacijo razsodbe.

Pojasnila je, da so po njenih besedah preigrali vse možnosti, tako glede na zgodovinski potek v zvezi z arbitražnim sporazumom, vloge državnega zbora ter parlamentarnega odbora DZ za zunanjo politiko.

Zunanji minister Karl Erjavec je poleg tega koalicijske partnerje seznanil s sicer že javnimi informacijami v zvezi s pričakovano sodbo arbitražnega sodišča.

Arbitražno sodišče v Haagu je v ponedeljek napovedalo, da bo razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško javno objavilo 29. junija.

Arbitražno sodišče bo v skladu z arbitražnim sporazumom določilo potek meje med državama na kopnem in morju, stik Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih območij.

Arbitražni sporazum sta po posredovanju Evropske komisije 4. novembra 2009 ob prisotnosti švedskega premierja Fredrika Reinfeldta v imenu predsedstva Sveta EU, podpisala tedanji slovenski premier Borut Pahor in njegova hrvaška kolegica Jadranka Kosor.

Hrvaška je leta 2015 po objavi prisluhov pogovorov med arbitrom Jernejem Sekolcem in tedanjo slovensko agentko Simono Drenik enostransko izstopila iz arbitražnega procesa in odstopila od arbitražnega sporazuma. Slovenija je temu oporekala in tudi arbitražno sodišče je 30. junija lani odločilo, da je Slovenija kršila arbitražni sporazum, da pa te kršitve niso bile takšne, da bi Hrvaška lahko izstopila iz sporazuma in da sodišče ne bi moglo sprejeti končne razsodbe.

Slovenija vztraja, da bo končno odločitev sodišča treba spoštovati, kakršna koli pač bo. K temu sta se državi vnaprej zavezali tudi s podpisom arbitražnega sporazuma.