Vlada in Fides spet za pogajalsko mizo. Sledi dogovor ali stavka?

Predstavniki vlade in zdravniškega sindikata Fides bodo v torek znova sedli za pogajalsko mizo, je potrdil predsednik Fidesa Konrad Kuštrin. Tako je v kratkem tudi pričakovati nova vladna pogajalska izhodišča glede spremembe kolektivne pogodbe za zdravnike.

Predstavniki Fidesa so se v prejšnjem tednu sestali s premierjem Mirom Cerarjem in ministroma za zdravje in javno upravo, Milojko Kolar Celarc ter Borisom Koprivnikarjem. Dogovorili so se, da bo vlada v začetku tega tedna pripravila nova vladna pogajalska izhodišča.

Kot je v četrtek dejal predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, bi morali podpisati aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike oz. ga vsaj parafirati, da prihodnji ponedeljek ne bi ponovno začeli stavkati. Nato pa bi še podpisali sporazum za drugi del realizacije stavkovnih zahtev.

Pogajanja med vlado in Fidesom sicer sledijo sporazumu o začasni prekinitvi stavke iz začetka decembra. (Foto: Aljoša Kravanja)

Kaj zahtevajo?

V zdravniškem sindikatu zahtevajo do 30 odstotkov višjo plačo za tiste, ki bi največ presegali standarde in normative. Pri tem bi moral delodajalec narediti vse, da bi razbremenil takega zdravnika. Z leti bi po Kuštrinovih navedbah dosegli obremenitev, ki jih določajo standardi in normativi.

Na področju napredovanj pa predlagajo napredovanje v bolj zahtevna delovna mesta, kar je po njegovih navedba možno urediti brez spremembe zakona. Preseganje 57. plačnega razreda pa je možno samo s spremembo zakonodaje.

Ker se v roku dveh mesecev po zamrznitvi stavke niso uspeli izpogajati, se je Fides konec januarja odločil, da zamrznitev stavke podaljšajo še za en mesec. Ta rok se izteče 6. marca.

(Foto: Damjan Žibert)

Če ne bo dogovora, prvi teden v marcu stavka

Če dogovor med vlado in Fidesom ta teden ne bo dosežen, bodo zdravniki prvi teden v marcu stavkali v ponedeljek, v drugem tednu marca dva dneva - četrtek in petek, nato pa bodo vsak nadaljnji teden stopnjevali izvajanje stavke do polnega tedna.

Stavko bodo izvajali v ostri obliki, kar pomeni, da bodo opravljali le tiste storitve, ki so jih po zakonu dolžni izvajati v času izvajanja stavke. To je obravnava vseh nujnih primerov, mladoletnih, starejših od 65. let, nosečnic in bolnikov z rakom.