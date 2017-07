Vlada in sindikati javnega sektorja na pogajanjih o plačnih anomalijah

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja po štirih urah še vztrajajo na pogajanjih o plačnih anomalijah. Danes je dan D, ko se je treba dogovoriti, je ob prihodu dejal sindikalist Branimir Štrukelj. Če dosežejo soglasje za plačno skupino J, po oceni ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja obstaja možnost, da bi se lahko uskladili.

Kot je pojasnil Koprivnikar, glede panožnih pogajanj ugotavljajo, da so večinoma dosegli zbližanje do te mere, da ocenjujejo, da so dogovori pripravljeni za podpis. Danes pa nadaljujejo pogajanja za skupino J, kjer pa so še razlike med sindikalno in vladno stranjo.

Sindikalist Branimir Štrukelj. (Foto: 24UR)

"Mi smo pripravljeni tu vztrajati do konca, ker menimo, da moramo izboljšati plače tistim zaposlenim, ki imajo najnižje plače v javnem sektorju, zlasti v skupini J," je ob prihodu dejal vodja pogajalske skupine konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Kot je dodal, pa ne skrivajo, da bo pogajanja težko zapreti v okviru 70 milijonov evrov, kolikor so dogovorili lani decembra.

Po Koprivnikarjevih besedah z današnjimi pogajanji 70 milijonov ne morejo preseči. "Dejstvo pa je, da če nekaj malega pustimo še za jesensko obdobje, potem smo tudi tukaj pripravljeni na določene kompromise, čeprav s tem dejansko zavestno kršimo tisto zavezo, ki so jo sindikati dali v decembrskem podpisu," je dejal.

V tej fazi pogajanj sicer iščejo dogovor za javne uslužbence do 26. plačnega razreda ter za pooblaščene uradne osebe. Nato pa naj bi se pogovarjali o odpravljanju anomalij tudi višje na plačni lestvici.