Vlada našla rešitve za mejaše, ki jih je arbitraža neposredno prizadela?

Vlada je na današnji seji potrdila več zakonskih predlogov, povezanih z uveljavitvijo arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško. Kot so sporočili na Twitterju, je bil sprejet tudi predlog interventnega zakona, ki prinaša rešitve za položaj ljudi ob meji, ki jih je arbitražna razsodba neposredno prizadela.

Zunanji minister Karl Erjavec je v torek povedal, da si želijo, da bi zakoni v državni zbor prišli v svežnju in da bi jih DZ čim prej obravnaval. "Cilj je, da so sprejeti do 29. decembra," je po srečanju koalicije povedal Erjavec.

Vrsta zakonov je po Erjavčevih navedbah tehnične narave, a jih je treba sprejeti, da se lahko implementira arbitražno odločbo.

Minister je pojasnil, da bo večji del arbitražne razsodbe Slovenija lahko implementirala sama. Slovenija si sicer želi, da bi sodelovala tudi Hrvaška, njeno sodelovanje pa bo po oceni Erjavca slej ko prej potrebno, zlasti v tistih delih razsodbe, kjer arbitražno sodišče napotuje k skupnim rešitvam.

Poleg interventnega zakona je bil na vladi tudi predlog zakona, ki na novo v skladu z arbitražno odločbo definira državno mejo, ter tudi zakon o evidentiranju nepremičnin in zakon o morskem ribištvu. Skupno naj bi bilo zakonov osem.

Vlada bi lahko že danes obravnavala tudi osnutke ostalih predpisov - največ jih je s področja ministrstva za okolje in prostor, nekaj pa tudi s področja ministrstev za pravosodje, infrastrukturo in gospodarstvo. Kot je pred dvema tednoma povedala generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, naj bi bili tudi ti osnutki predpisov sprejeti do konca tega meseca.