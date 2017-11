'Vlada ni edina odgovorna.' Za razmere v zdravstvu krivi tudi državljani? 

Javnost zgroženo gleda, kaj se dogaja na otroški kirurgiji. Minuli teden je premier Miro Cerar vendarle zahteval menjavo vodstva UKC Ljubljana z očitkom, da so jim iz rok ušle vse niti nadzora. Zdaj pa je pred poslanci spet prelagal odgovornost, češ da vlada ni edina odgovorna in da so za razmere v zdravstvu soodgovorni tudi državljani, ki hodijo "po nepotrebnem k zdravniku in mečejo zdravila stran".