Vlada potrdila gradbeni zakon, o urejanju prostora še usklajevanja 

Na novinarski konferenci po seji vlade je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen povedala, da bo gradbeni zakon, ki bo nadomestil veljavni zakon o graditvi objektov, razširil definicijo objekta na nekatere gradbene posege, kot so utrditve in ureditve zemljišč, nasipavanja in odkopavanja, olajšal pogoje za nekatere vrste gradnje in del, saj ne bo več potrebno gradbeno dovoljenje med drugim za odstranitev objektov in za začasne objekte.

Uzakonjena bo obveznost nezavezujočega svetovanja in pomoči investitorju. Investitor bo lahko od upravne enote pridobil predodločbo, ki bo v nadaljnjem postopku zavezujoča in mu bo zagotavljala večjo investicijsko in pravno varnost.

Gradbeno dovoljenje bo mogoče pridobiti na podlagi bolj strnjene in formalno manj obsežne dokumentacije. Pridobiti ga bo mogoče tudi v skrajšanem postopku, če bo investitor predložil vsa potrebna mnenja. Zakon bo uvedel obveznost prijave začetka gradnje, ki bo zagotovila evidentiranje in bolj učinkovit nadzor nad opravljanjem del.

V novem zakonu bo tudi podlaga za informatizacijo postopkov izdaje dovoljenj. Okrepila se bo vloga občin v postopkih dovoljenje, saj bo mnenje občine obvezno. Nadzor nad izvajanjem gradenj, za katere ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, bo izvajala občinska inšpekcija.

Postopka izdaje gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja bosta integrirana v en postopek, v katerem bo imela možnost sodelovati tudi javnost. Mogoča bo legalizacija neproblematičnih nedovoljenih gradenj, starejših od 20 let, je nekatere novosti izpostavila ministrica.

V ločenem zakonu bo po novem urejena regulacija poklicev na področju prostora. Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti bo temeljil na obstoječem sistemu podeljevanja licenc in pooblastil in ga bo nadgradil. Med drugim bo določil regulirane poklice - pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec - in za vsakega od njih tudi podrobno opisal poklicne naloge. Uzakonjeni bodo tudi pogoji za opravljanje dejavnosti, gospodarski subjekti bodo imeli za prilagoditev časa eno leto, je povedala ministrica.