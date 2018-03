Če dogovora ne bo, Sviz napoveduje shode v desetih mestih

Vlada nadaljuje pogajanja s sindikati javnega sektorja. (Foto: Miro Majcen)

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) bo nadaljeval stavkovne aktivnosti. Če se do 14. marca z vlado ne bodo uspeli uskladiti glede zahtev, bodo takrat ponovno stavkali, so napovedali danes. Stavka bo izvedena na enak način kot februarska, le da protestnega shoda tokrat ne bo v Ljubljani, ampak v desetih mestih.

"Ob podpori članov bomo vztrajali in ne bomo popuščali. Poskušali bomo čim več zahtev v celoti izpogajati in uresničiti. To čutimo kot dolžnosti do vseh, ki nas podpirajo," je po seji glavnega odbora sindikata napovedala predsednica Jelka Velički.

Po 14. marcu pa bodo stavkovne aktivnosti začeli zaostrovati. Z bolj natančnimi informacijami o teh aktivnostih bodo javnost seznanili, če njihove zahteve ne bodo izpolnjene. Kot eno od možnosti po besedah glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja vidijo tudi zaprtje šol ter vrtcev in bojkot nacionalnega preverjanja znanja.

Vlada je sicer na današnji seji potrdila izhodišča za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja. Štrukelj jih še ne pozna, a predpostavlja, da "je prišlo na vladi do premikov".

"Kar me v zadnjih dneh bega, je prikimavanje vseh, da je delo v vzgoji in izobraževanju slabše vrednoteno, hkrati pa tisti, ki bi morali kaj storiti, ne storijo ničesar," je poudaril Štrukelj. Napovedal je, da bodo zahteve "peljali do konca". Če vlada pričakuje, da se bo lahko izognila svojim odgovornostim, je odgovor sindikata lahko zgolj zaostritev konflikta. "Mi si tega seveda ne želimo, a ne bomo bežali," je dejal.

Med zahtevami je Štrukelj v luči petodstotne gospodarske rasti izpostavil dodatno izplačilo regresa tistim z najnižjo plačo, kar je po njegovi oceni nujna potrebna gesta do tistih, ki imajo najnižje plače.

Vladna stran se je danes sestala že s skupino sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška, s predstavniki Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije pa bo na pogajanjih sestala v petek ob 9. uri. V torek opoldne sledijo pogajanja s policisti.

Počivavšek je ocenil, da je z novimi vladnimi izhodišči storjen "določen korak naprej", a je razlika med vladno in sindikalno stranjo še vedno velika.Da so dosegli določen napredek, a je pred njimi še veliko dela, ugotavlja tudi vladna stran.