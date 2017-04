Vlada potrdila predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki med drugim ureja koncesije

Vlada je potrdila predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti, na družbenem omrežju Twitter pa je sporočila, da se z novelo ohranja in razvija javna zdravstvena mreža.



Predlog novele, ki je bila v javni razpravi oktobra 2015, med drugim določa, da mora imeti izvajalec zdravstvene dejavnosti zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki mora med drugim imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje.

Konkurenčna prepoved v zdravstvu



Novela tudi opredeljuje konkurenčno prepoved v zdravstvu, pri čemer lahko zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, opravlja zdravstvene storitve pri drugem javnem zavodu na podlagi pisnega obvestila svojemu delodajalcu. Pri zasebniku pa lahko dela največ v obsegu osmih ur na teden, pred tem pa mora dobiti soglasje delodajalca. Če bo zdravstveni delavec pri drugem izvajalcu dejavnosti delal v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih določa novela, ga bo lahko delodajalec odpustil.



Predlog novele podrobno ureja področje nadzorov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in na novo opredeljuje tudi oglaševanje zdravstvenih storitev. Določa tudi tiste storitve, ki jih zasebniki ne smejo opravljati.

Predlog zakona podrobneje ureja področje oglaševanja zdravstvenih storitev. (Foto: Damjan Žibert)

Koncesije bodo podeljevali za 15 let, z možnostjo podaljšanja

Glede koncesij, okoli katerih se je dvignilo največ prahu, predlog novele določa, da se podeljujejo za 15 let, z možnostjo podaljšanja še za 15 let. Po noveli se koncesija podeli na podlagi javnega interesa in ne interesa kandidata. Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti pa se razpiše, kadar javni zdravstveni zavod ne more sam zagotoviti izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenim z mrežo javne zdravstvene dejavnosti, oz. ne more zagotoviti ustrezne dostopnosti.



Novela zakona ureja tudi priznavanje kompetenc za medicinske sestre s srednješolsko izobrazbo, ki že vrsto let opravljajo dela, za katere se od leta 2004 zahteva visoka izobrazba.



Novela tudi prvič ureja področje oglaševanja zdravstvenih storitev. Opredeljuje, kaj je zavajajoče in nedostojno oglaševanje, takšno oglaševanje pa je z novelo tudi prepovedano.



Koalicija se je o predlogu novele dolgo usklajevala, naposled so se uspeli dogovoriti v sredo. Kritični so bili predvsem v DeSUS.