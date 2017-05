Vlada pred volitvami ne bo ugriznila v kislo jabolko davka na nepremičnine

Vlada v tem mandatu ne bo sprejemala davka na nepremičnine, je v ponedeljek na sestanku koalicije dejala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Tako so poročali v sinočnjih Odmevih, o tem pa so se danes razpisali tudi drugi mediji. Je pa pod vprašajem tudi sprejem novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je sicer pripravljen ter medresorsko in strokovno usklajen.

Davek na nepremičnine je ena od občutljivejših tem, ki pa se je vlada v tem mandatu očitno vendarle ne bo lotila. (Foto: Thinkstock)

Karla Erjavca je njegov politični instinkt opozoril, da so parlamentarne volitve preblizu za odpiranje tako občutljivih vprašanj, po pisanju Dnevnika v največji vladni stranki SMC za blokado postopkov krivijo DeSUS. S prstom pa kažejo tudi na SD, kjer naj se ne bi strinjali s spremembami pri množičnem vrednotenju nepremičnin.

Pod vprašajem tudi novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

Ministrstvo za finance je sprva načrtovalo, da bo letos sprejet novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, s katerim bi odpravili neustavnost ureditve in na podlagi katerega bi prihodnje leto izvedli novo vrednotenje nepremičnin.

Prav tako za prihodnje leto je bil v načrtu sprejem zakona o davku na nepremičnine, po katerem bi davek odmerili z letom 2019. Podlaga za to bi bili podatki novega cikla vrednotenja nepremičnin, zaključenega v letu 2018.

A tudi sprejem sprememb množičnega vrednotenja - katerega podatki se uporabljajo tudi za druge namene, med drugim za določanje socialnih transferjev - je pod vprašajem. Po pisanju Dnevnika so namreč v DeSUS in SD podvomili, da bi bilo novo vrednotenje res pravično, pogrešali so izračune novih vrednosti nepremičnin in simulacije, kaj bi uvedba nepremičninskega davka na osnovi teh podatkov prinesla gospodinjstvom in podjetjem.

Ker davka na nepremičnine vlada v tem mandatu naj ne bi sprejemala, naj bi bili v SD in DeSUS naklonjeni novemu zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin. (Foto: Miro Majcen)

Cerar: Ne bomo ščitili tistih, ki se okoriščajo s trenutno nepravično ureditvijo

Premier Miro Cerar je sicer nedavno na izvršnem odboru SMC dejal, da je treba zahteve ustavnega sodišča uresničiti in da ima predlog zakona o množičnem vrednotenju potrebno strokovno podporo ter da ne bodo "ščitili tistih, ki se okoriščajo s trenutno nepravično ureditvijo".

Z zagotovilom, da zakona o davku v tem mandatu ne bodo sprejemali, naj bi se SD in DeSUS sicer nekoliko omehčali glede podpore množičnemu vrednotenju, pri čemer v SD pričakujejo, da bo imel predlog tudi podporo občin, DeSUS pa želi, da ne bo dodatnih obremenitev za gospodinjstva in gospodarstvo.

Na ministrstvu po navedbah časnika poudarjajo, da je predlog novega zakona o množičnem vrednotenju usklajen med vsemi vladnimi resorji, pravno in tehnično stroko, gospodarskimi združenji, bankami in večino interesnih združenj. Proti so predvsem kmetijska interesna združenja, ki nasprotujejo tržnemu vrednotenju zemljišč po namenski rabi - želijo torej, da bi se vsa zemljišča, ki se uporabljajo za kmetovanje, vrednotilo kot kmetijska, čeprav so namenjena pozidavi. Ministrstvo se s tem ne strinja, saj da bi bilo to v nasprotju z načelom, da mora tržna vrednost izhajati iz načela najgospodarnejše rabe, ta pa je vezana na potencial nepremičnine, ne na njeno trenutno dejansko stanje.