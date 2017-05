Vlada prižgala zeleno luč zakonu o pacientovih pravicah. V čakalnici največ pol ure, nova stopnja napotitve 'zelo hitro'

Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o pacientovih pravicah. Koalicijske stranke so predlog novele, ki med drugim prinaša novosti na področju napotitev, vodenja čakalnih seznamov in informiranja bolnikov, še v tem tednu usklajevale, še vedno pa nima polne podpore SD, ki bo predlog skušala v DZ izboljšati.

Kot so na Twitterju zapisali na vladi, je cilj zagotavljanje transparentnosti in boljšega upravljanja čakalnih seznamov, celostna ureditev področja čakalnih dob ter celostni nadzor na področju zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je že pred današnjo obravnavo na seji vlade izpostavila, da je novela zakona o pacientovih pravicah pomembna predvsem v smislu večje preglednosti sestavljanja in upravljanja čakalnih seznamov, s tem pa izboljšanja dostopnosti do storitev. Po seji vlade pa je ministrica dejala, da bodo v okviru programa krajšanja čakalnih dob vzporedno vodili elektronske in stare čakalne sezname ter jih tako prečistili in uredili.

Stopnja 'zelo hitro' primarno namenjena bolnikom z rakom

V DeSUS in SD opozarjajo zlasti na dodatna administrativna bremena za zdravstvene delavce, ki jih bo po njihovem mnenju prinesla novela. A na ministrstvu in v SMC te očitke zavračajo. Medtem koalicijski partnerici pozdravljata uvedbo nove stopnje nujnosti na napotnicah "zelo hitro", v skladu s katero bo bolnik moral biti na vrsti v 14 dneh. Ta nova stopnja je uvedena zlasti za bolnike z rakom, je poudarila ministrica po seji vlade.

Novela opredeljuje tudi dopustno čakalno dobo pred ordinacijo ter določa izjeme, ko je možno določenih 30 minut presegati. Dlje bodo lahko čakali tisti bolniki, ki niso naročeni, prednostno pa bodo morali biti obravnavani bolniki, ki potrebujejo nujno pomoč.

Nekaj ključnih novosti predloga Zakona o pacientovih pravicah?

Sedanja ureditev glede čakalne dobe: na primarni ravni največ 20 minut, na sekundarni in terciarni največ 60 minut. Nova ureditev: Maksimalno pol ure na vseh ravneh.

Dosedanja ureditev glede čakalnih seznamov: pacient je bil lahko za isto storitev vpisan v več seznamov, a se je moral v 10 dneh opredeliti. Nova ureditev: za isto storitev vpisan v največ en seznam.

Dosedanja ureditev stopnje nujnosti obravnave bolnika: nujno (v 24 urah), hitro (v treh mesecih) ter redno (v šestih mesecih). Nova ureditev: poleg obstoječih stopenj predvideva še četrto – zelo hitro (v 14 dneh).

Pacient po novi ureditvi lahko odpove termin do 10 dni pred obiskom, prej je to lahko naredil celo 14 dni po terminu.