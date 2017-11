Plače direktorjev v javnem sektorju bodo odslej očitno le višje

Potem ko so pred dvema tednoma obravnavo uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju umaknili s seje vlade, kar je sprožilo nezadovoljstvo zlasti na področju izobraževanja, je danes vlada omenjeno uredbo vendarle sprejela. Kot je sporočila prek Twitterja, z njo odpravljajo zaznane sistemske anomalije.

Uredba je v javnosti zbudila kar nekaj razburjenja, saj da se plače ponovno zvišujejo tistim, ki so že bolje plačani. (Foto: iStock)

Omenjeno uredbo so sicer pred dvema tednoma po koalicijskem usklajevanju, ki je potekalo pred sejo vlade, z dnevnega reda umaknili. V koaliciji so takrat pojasnjevali, da je treba vprašanja, povezana s plačnimi anomalijami, reševati skupaj in ne vsakega posebej. V javnosti pa je nastal vtis, da se je koalicija ustrašila negativnega odziva javnosti.

Po umiku uredbe, ki bo zvišala tudi plače ravnateljev, so bili nezadovoljni zlasti v šolstvu. Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Andreja Barle Lakota je prejšnji teden po seji vlade, na kateri je ta znova razpravljala o umaknjeni uredbi, ministrici Maji Makovec Brenčič ponudila svoj odstop, a ga ta ni sprejela.

K zvišanju plač ravnateljev, pa tudi plač učiteljev in drugih strokovnih delavcev, od vrtca do univerze, so v minulem tednu pozvali tudi predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikata direktorjev in ravnateljev ter združenj in skupnosti ravnateljev v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Podprli so tudi napoved o odločanju za splošno stavko v izobraževanju.

Današnjo odločitev vlade je sicer nakazovala že izjava vodje poslanske skupine SMC Simone Kustec Lipicer po sestanku koalicije pred sejo vlade. Pojasnila je namreč, da jih je minister za javno upravo Boris Koprivnikar na kratko seznanil s potekom pogajanj s sindikati javnega sektorja, kot ključno pa je izpostavila, da vlada danes nadaljuje razpravo v zvezi z omenjeno uredbo.

Z njo se namreč po njenih besedah popravljajo anomalije, ki so se določenemu delu javnih uslužbencev zgodile leta 2006 in nikoli niso bile odpravljene. Izpostavila je ravnatelje v šolah in izrazila pričakovanja, da se bo danes to popravilo, potem pa bodo lahko "na tej podlagi nadaljevali v luči pričakovanih zavez in zmožnosti države".

Vodje poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer meni, da se z uredbo popravljajo anomalije, ki so se določenemu delu javnih uslužbencev zgodile leta 2006 in nikoli niso bile odpravljene. (Foto: POP TV)

Uredba je v javnosti zbudila kar nekaj razburjenja, saj da se plače ponovno zvišujejo tistim, ki so že bolje plačani. Na ministrstvu za javno upravo pa so pojasnili, da so direktorji prvi vstopili v nov plačni sistem, zaradi interventnih ukrepov pa se od leta 2012 njihove uvrstitve niso spreminjale. Tako so pri vrednotenju delovnih mest direktorjev v tem obdobju nastale anomalije, ko jih po višini plače prehitevajo številni javni uslužbenci.