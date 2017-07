Vlada sprejela uredbo: z letom 2019 nič več brezplačnih plastičnih vrečk

Na današnji seji je vlada sprejela spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s katero želi trajno zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. S sprejetjem uredbe bomo v slovenski pravni red prenesli evropsko direktivo glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Direktiva nalaga sprejetje ustreznih ukrepov za zmanjšanje potrošnje omenjenih vrečk. Z ukrepi naj bi se odpravilo smetenje, spremenili vedenjski vzorci potrošnikov in spodbujalo preprečevanje odpadkov.

Bodite pred uredbo in že danes opustite potrošnjo plastičnih vrečk. Alternative je dovolj in ni razloga, da onesnažujemo planet. (Foto: AP)

V uredbi je v skladu z direktivo določen okoljski cilj, da se do konca leta leta 2019 zmanjša letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo in pod 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do konca leta 2025.

S 1. januarjem 2019 bodo na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov tako prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na debelino njihove stene. S tem ukrepom želi vlada spodbuditi trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, obenem pa preprečevati splošno povečanje proizvodnje embalaže in doseči zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk.

Iz vseh ukrepov so v skladu z evropsko direktivo izvzete zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. Skladno z direktivo se v uredbi ureja tudi ozaveščanje potrošnikov na institucionalni ravni.

V uredbi je v skladu z direktivo določen okoljski cilj, da se do konca leta leta 2019 zmanjša letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo. (Foto: iStock)

V uredbi je urejeno tudi poročanje Evropski komisiji o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Država mora komisiji o tem poročati v okviru sporočanja podatkov o ravnanju z odpadno embalažo.

Za zdaj se v okviru podatkov o dajanju embalaže v promet ne zbirajo podatki po posameznih embalažnih izdelkih, ampak samo po embalažnih materialih. Za poročanje o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk pa bodo potrebni tudi podatki o dajanju posameznih embalažnih izdelkov, in sicer plastičnih nosilnih vrečk, v promet.

Zato je v pripravi tudi sprememba uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, in sicer z določitvijo zavezancev za sporočanje posebnih podatkov o dajanju plastičnih nosilnih vrečk v promet in podatkov, ki jih bodo ti zavezanci sporočali.