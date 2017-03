Vlada v DZ pošilja nov kazenski zakonik, ki strožje obravnava gospodarsko kriminaliteto in terorizem

Predlog novele kazenskega zakonika, ki jo vlada pošilja v Državni zbor (DZ) med drugim strožje opredeljuje kazniva dejanja, povezana s terorizmom. Za ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj ne bo več veljal le dejanski namen spodbuditi teroristično dejanje, ampak bo za pregon zadoščalo že dejstvo, da je šlo za ščuvanje ali javno poveličevanje. Opredeljuje tudi kaznivo dejanje potovanja z namenom terorizma, so izpostavili v uradu vlade za komuniciranje.



Spremembe so namenjene tudi pregonu gospodarske kriminalitete. Po zdaj veljavnem zakoniku mora biti pri kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti podan kazniv namen pridobitve protipravne premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode. Po predlogu pa bi za pregon zadoščal že morebitni naklep storilca.

Poleg novele zakonskega zakonika je vlada danes obravnavala tudi novelo zakona o kazenskem postopku, ki pa potrebuje dodatna usklajevanja, zato bodo obravnavo nadaljevali na naslednji seji, je vlada zapisala na Twitterju.



Noveli sicer predstavljata zakonodajni del vladnih zavez h krepitvi učinkovitosti tožilstva, policije ter sodišč pri obravnavi zlasti najbolj zahtevnih oblik gospodarskega, bančnega in drugega kriminala, ki ga najpogosteje storijo posamezniki z družbeno močjo, so poudarili.