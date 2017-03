Vlada zvišuje mejne vrednosti kemikalij v igračah za najmlajše

Na današnji redni seji je vlada med drugim sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varnosti igrač, ki se dotika igrač, ki so namenjene otrokom, mlajšim od treh let, pa tudi tistih igrač, ki so namenjene temu, da jih otroci dajo v usta. Vlada je z uredbo dvignila mejne vrednosti kemičnih snovi, ki so lahko v teh igračah, da bi tako zagotovila večjo varnost igrač.

Potrošnik mora biti pri nakupu igrač zelo previden. Zunanje lastnosti igrače načeloma lahko preverimo že v trgovini, žal pa je zelo težko preveriti, ali vsebuje kakšno od prepovedanih kemikalij. Teh brez laboratorijev ni mogoče ugotoviti. (Foto: iStock)

Med odkrivanjem nevarnih izdelkov znotraj držav članic EU prednačijo prav igrače in nakit. Leta 2015 so se najpogostejša obvestila o kemičnem tveganju nanašala na nakit, ki vsebuje težke kovine, ter na igrače, ki vsebujejo nevarne ftalate.

Kot so pojasnili na vladi, se z uredbo dopolnjuje dodatek C priloge II veljavne uredbe o varnosti igrač, ki ureja posebne varnostne zahteve za igrače. Dopolnitve se nanašajo na specifične mejne vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, namenjenih temu, da jih otroci dajo v usta, in sicer za benzizotiazolinon, formamid, klorometilizotiazolinon in metilizotiazolinon, tako posamično kot v razmerju 3:1.

Formamide uporabljajo za mehčanje pene, zaradi preseženih vrednosti formamida pa so pred časom iz prodaje umikali preproge 'sestavljanke' iz pene, ki jih uporabljajo kot podlogo, na kateri se igrajo otroci. Formamidi so raztopine, ki jih uporabljajo pri proizvodnem procesu, ostanki teh kemikalij pa v izdelku ostanejo za vedno. V telo se lahko absorbirajo skozi kožo ali z dihanjem. Strokovnjaki poudarjajo, da otroci tej vrsti kemikalij sploh ne bi smeli biti izpostavljeni, saj kemikalija draži kožo in je rakotvorna.

Metilizotiazolinon je konzervans in se poleg igrač uporablja tudi v šamponih in kozmetiki. Lahko povzroča hude alergije, pordelo kožo, izpuščaje, srbeče oči, otekanje obraza. Nekateri strokovnjaki pa opozarjajo, da obstajajo dokazi, da povzroča poškodbe možganskih celic in živcev.