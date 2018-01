Cerar na vprašanje, kako bo preprečil kaos ob napovedanih stavkah: Kaosa ne sme biti in ga ne bo

Predsednik vlade Miro Cerar je na redni januarski seji danes odgovarjal na poslanska vprašanja.

Alenka Bratušek iz poslanske skupine nepovezanih poslancev mu je očitala, da je "državo uspel pripeljati do največje stavke javnega sektorja v zgodovini". Spomnila je, da je vlada podpisala stavkovne sporazume z zdravniki in policisti ter zvišala plače direktorjem in ravnateljev, ob tem pa mislila, da bodo "vsi ostali javni uslužbenci ostali tiho". Zato je Cerarja vprašala, kako namerava preprečiti kaos, ki ga je pričakovati ob stavkah, ter kako je lahko dopustil, "da so mu stvari tako zelo ušle iz rok".

"Kaosa ne sme biti in ga ne bo," je zatrdil Cerar in ji očital "preveč dramatične tone". Vlada po njegovih besedah napoved stavk jemlje z vso resnostjo ter vodi intenziven dialog s socialnimi partnerji. Kot je dejal, se odgovorno in redno pogajajo ter pri tem ustrezno, sorazmerno in pravično delijo učinke gospodarske rasti tudi med zaposlene v javnem sektorju. Poudaril je, da so že za 10,7 odstotka povečali maso plač v javnem sektorju, te pa so se v povprečju zvišale za sedem odstotkov. Po njegovih besedah so prenehali veljati že skoraj vsi varčevalni ukrepi, zato težko razume "izjemne pritiske sindikatov", ki imajo enormne zahteve.

Stavke po Cerarjevih zagotovilih ne bodo povzročile kaosa v državi. (Foto: AP)

Dogovori, ki jih je vlada sklenila s posameznimi sindikati, pa se po njegovih besedah nanašajo na postopno sproščanje varčevalnih ukrepov in odpravo plačnih anomalij. Te težave so se leta kopičile, je še poudaril premier. Glede dogovora s policisti je spomnil, da so morali izpolniti zavezo ene preteklih vlad. Pri zdravnikih pa je bila vlada "prisiljena v pogajanja", pri čemer je z namenom, da bi državljanom omogočila dostop do zdravstvenih storitev, sprejela kompromisni dogovor. Tudi pri stavkovnem dogovoru z gasilci je vlada iskala soglasje vseh ostalih sindikatov, je dodal.

Napovedal je, da bo vlada nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja ter iskala čim bolj pravičen in finančno vzdržen kompromis. Dodal je, da vlada zagotavlja stabilnost, razvoj in gospodarsko rast, "ne moremo pa deliti, česar nimamo".

Vodjo poslanske skupine SD Matjaža Hana pa je zanimalo, kaj namerava vlada do konca mandata narediti za izboljšanje neto plač vseh zaposlenih, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Spomnil je tudi na predlog za dvig minimalne plače, ki je dvignil veliko prahu.

Cerar je zatrdil, da so se neto plače vsa leta dela te vlade zviševale, predvsem preko davčnih razbremenitev. Glede višine letošnje uskladitve minimalne plače je ocenil, da je naše gospodarstvo v dobri kondiciji in bi "lahko zmoglo več kot zakonsko uskladitev z rastjo inflacije".

Zato se strinja, da se ta uskladitev postavi na višji ravni, pri čemer pa je treba upoštevati socialni in ekonomski kriterij – torej tudi interese gospodarstva. Opozoril je, da z dvigom minimalne plače ne smemo ogroziti delovnih mest in porušiti plačnih razmerij.

Stavke verjetno ni moč preprečiti

Vladna pogajalska skupina s sindikati javnega sektorja, ki so za sredo napovedali stavko, bo sicer danes nadaljevala v petek začeta pogajanja. Takrat so namreč za skupno mizo prvič sedli predstavniki vlade in vseh sindikatov, ki so postavili stavkovne zahteve. Več kot dve uri so porabili za pogovor o tem, kako se sploh pogajati. Nato je pet sindikatov, ki stavke napovedujejo za februar in vztrajajo pri ločenih pogajanjih, sestanek zapustilo.

Vladna stran je v nadaljevanju skupino sindikatov, ki so stavko napovedali za 24. januar, začela vsebinske pogovore. Lotili so se vprašanja odprave plačnih anomalij. Kot je povedal vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek, je vladna stran prišla z nekoliko dopolnjenimi izhodišči od tistih, ki jih je sindikalni strani posredovala aprila lani in se nanašajo le na primerjave z zdravniki. Njihove zahteve pri odpravi anomalij pa so bistveno širše.

Lahko še kaj prepreči stavko? (Foto: Blaž Garbajs)

Po njegovih besedah vladni predlog vsekakor ni takšen, da bi lahko pripeljal do rezultata. Ali je zbližanje možno, pa je preuranjeno govoriti. Ker za pogajanja ostajata le še dva delovna dneva, pa je veliko vprašanje, ali je možno priti do dogovora, ki bi stavko preprečil, je dejal.

Sindikati na dan stavke pet čez poldne pred poslopjem vlade pripravljajo tudi protestni shod. Vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. Zahtevajo, da se znova vzpostavi ustrezna razmerja pri vrednotenju delovnih mest in se popravijo plače tudi drugim. Obenem pričakujejo, da se bodo odpravile tudi preostale plačne anomalije ter varčevalni ukrepi, uveljavljenih v času krize, vključno z osemodstotnim znižanjem plač po zakonu o uravnoteženju javnih financ iz leta 2012.