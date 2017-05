Vlado med obiskom na Celjskem pričakali protestniki

Protestniki so predstavnike vlade pričakali pred vhodom v sedež občine.

Vladni predstavniki so se med obiskom Savinjske doline oglasili tudi v Lučah, kjer pa so jih poleg občinskih veljakov pričakali tudi protestniki. Že leta si namreč civilna iniciativa prizadeva ustaviti gradnjo obvoznice mimo kraja. Prepričani so, da je takšna, kot jo načrtuje Direkcija za ceste, nepotrebna in pretirana in da bi, če obvoznico za vsega 700 avtomobilov dnevno res potrebujejo, lahko to v prostor umestili tudi manj agresivno.

"Direktorici direktorata za promet Darji Kocjan smo predstavili peticijo s 193 podpisi proti tako načrtovani obvoznici. V vasi Luče je bilo na zadnjih volitvah 366 volilnih upravičencev, kar pomeni, da je dalo podpis proti takšni obvoznici več kot je absolutna večina volivcev," pojasnjuje Rajko Prepadnik iz civilne iniciativem, ki pravi, da bodo s svojo pobudo, če bo treba, šli tudi na sodišče. O načrtovani gradnji obvoznice so sicer krajani že odločali tudi na referendumu, kjer pa so odločali prebivalci celotne občine in gradnjo obvoznice, tudi zaradi bojkota nasprotnikov gradnje, podprli. A predstavniki civilne iniciative pravijo, da ne bodo odnehali. "Projektiranje in izvajanje aktivnosti se izvaja podobno, kot TEŠ 6. Ko so dejstva izvršena se začnejo predstavljati rešitve, četudi slabe in škodljive," dodaja Prepadnik, ki ne razume, kako lahko direkcija za ceste vztraja pri gradnji obvoznice, če ji krajani, ki jih bo njena gradnja najbolj prizadela, nasprotujejo.

Poleg tega, da so vladni delegaciji predstavili podpise proti obvoznici, so protestniki po bodoči trasi obvoznice namestili tudi table in nanjih vladi sporočali, da bi z obvoznico storila stoletno škoda in naj ustavi "Lučki TEŠ 6".

Protestniki so na traso bodoče obvoznice namestili protestne table, svojo rešitev pa bodo predstavili prihodnji teden.

Krajani so se sicer tudi sami lotili iskanja alternativne rešitve za obvoznico. Tudi zato so predstavnikom vlade med njihovim obiskom posredovali vabilo na javno predstavitev alternativne rešitve za obvoznico v Lučah. Rešitev, ki so jo pripravili na Fakulteti za arhitekturo, poteka po drugi strani Savinje in kraja ne ločuje od reke, krajanom in javnosti pa jo bodo predstavili 18. maja.

Država in občina sta se prve faze projekta, v kateri bodo sanirali strugo Savinje v Lučah, sicer že lotila, kjer pa jim dela tudi ne gredo po načrtih. Ker je prepričan, da struge niso sanirali v skladu z zakonodajo in pravili EU, namreč državo toži nemški ribič Rolf Küsters. Evropska komisija o tem primeru še ni odločila, v najhujšem primeru pa lahko Slovenija za gradnjo protipoplavne zaščite in obvoznice ostane celo brez evropskih sredstev.