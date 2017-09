Vlado podpira skoraj vsak četrti vprašani, kar je najboljša ocena v več kot letu dni, Šarec drugi najbolj priljubljen politik

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Referendum o drugem tiru in predsedniške volitve so premešale karte na političnem prizorišču. Vlado podpira skoraj vsak četrti (38,7 odstotka) vprašani, kar je najboljša ocena v več kot letu dni. Polovica še vedno ocenjuje, da Miro Cerar in ministri delajo slabo, vsak deseti pa je neopredeljen.

Med strankami še naprej vodi SDS Janeza Janše z 12,5 odstotka podpore. Drugi so socialni demokrati Dejana Židana s 7,3-odstotno podporo, tretja je Cerarjeva Stranka modernega centra s 6,3-odstotka. Sledijo Levica, krščanski demokrati, DeSus in neparlamentarna SLS.



In še "armada" neodločenih. Trije od desetih vprašanih ne vedo, katero stranko bi izbrali. Skoraj vsak peti ne bi izbral nobene od obstoječih, osem odstotkov anketirancev se volitev zagotovo ne bi udeležilo.

Na lestvici politikov pa izstrelitev nove politične zvezde. Tradicionalno prvi ostaja predsednik republike Borut Pahor. Na drugem mestu pa mu "za ovratnik diha" najresnejši izivalec na oktobrskih volitvah, kamniški župan Marjan Šarec. Tretja je evropska komisarka Violeta Bulc, sledijo evropska poslanka Tanja Fajon, njen strankarski šef Dejan Židan in predsednik državnega zbora Milan Brglez.

Ostra retorika do Hrvaške je med najbolj priljubljene vrnila šefa Desusa Karla Erjavca. Osmi je evroposlanec Lojze Peterle, deveti premier Miro Cerar, deseterico pa zaključuje prva dama NSI in predsedniška kandidatka Ljudmila Novak. Na zadnjem mestu je prvak sicer najbolj priljubljene stranke Janez Janša.

