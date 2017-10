VIDEO: Voda zalila vrtce, šole, stanovanja: zaradi neurja v Izoli danes nekaj težav v vrtcih

Razmere v Izoli se umirjajo, potem ko je zaradi močnega neurja in dežja poplavilo njen center in polovico Livad, vreme pa je povzročalo precej težav, so pojasnili na Občini Izola. Voda je začela odtekati, gasilci in prostovoljci pa odpravljajo posledice neurja in črpajo vodo, da bi predvsem v vrtcih in šolah danes normalno stekel pouk.

Zaradi poplav bo v enoti Školjka vrtca Mavrica danes delovalo le nekaj igralnic, ki so jih uspeli ponovno vzpostaviti, zato občina starše naproša, da otrok v vrtec ne pripeljejo, če uspejo organizirati varstvo drugače. Ostale enote vrtca bodo delovale nemoteno, so sporočili iz občine.

Na občini naprošajo tudi starše otrok vrtca L' Aquilone in Osnovne šole Dante Alighieri, da otroke v vrtec oziroma šole ne pripeljejo. Za tiste otroke, ki drugega varstva nimajo, bosta vrtec oziroma šola poskrbela. Osnovna šola Livade in Osnovna šola Vojke Šmuc pa bosta delovali nemoteno.

V Izoli sicer ne dežuje več. Poplave pa so povzročile kar nekaj težav. Med drugim so za nekaj časa zaprli predor Markovec, tam se je sprožil tudi manjši plaz, avtomobili pa naj bi vozili vzvratno, so še pojasnili na občini. Posledice so tam sicer že odpravili.

Polovica Livad je bila po navedbah Primorskih novic pod vodo, med drugim tudi ulica Zvonimira Miloša in bližnje ulice, po katerih so plavali številni predmeti. Vsi prebivalci so bili na nogah, gasilci in policisti pa so zaradi nevarnosti prepovedali stanovalcem vstop v klet. Požar se je vnel še v kampusu Livade. Poplavilo je tudi stari del Izole, in sicer Ljubljansko ulico, Lonko, v Alietovi ulici pa je poplavilo pritlično stanovanje.

Obilne padavine so težave povzročale tudi v Strunjanu, ki ga je takole poplavilo.

Kakšno vreme nas čaka?

Danes bo pretežno oblačno, ponekod v vzhodni Sloveniji bo občasno še možen rahel dež. Dopoldne se bo v zahodni Sloveniji delno zjasnilo. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem in Koroškem ter na Gorenjskem vzdolž Karavank in Kamniških Alp bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do okoli 17 stopinj C.

Jutri bo pretežno jasno, v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Še bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj C.

V sredo in četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla.

