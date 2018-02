Vodenje Generalštaba SV prevzema 59-letni Prekmurec, ki je kariero začel leta 1988 v TO

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Vodenje Generalštaba SV bo po razrešitvi generalmajorja Andreja Ostermana prevzel generalmajor Alan Geder. Ministrica za obrambo Andreja Katič je danes poudarila, da je vlada od leta 2015 povečevala finančna sredstva za vojsko, temu pa niso ustrezno sledile izboljšave v vojski. Verjame, da bosta skupaj z Gederjem lahko naredila korak v pravo smer.

Kot je na današnji novinarski konferenci po seji vlade, na kateri so potrdili odločitev o zamenjavi, ugotavljala Katičeva, v zadnjih letih kljub povečanim izdatkom za vojsko ni bilo izboljšanja pri poveljevanju. Spomnila je, da je prav Geder v zadnjem času tudi javno izpostavil svoj kritični pogled na stanje v Slovenski vojski (SV). Zato ministrica verjame, da bosta skupaj naredila korak v pravo smer. Kot je napovedala, bosta z novim načelnikom v čim krajšem času predstavila možne ukrepe.

Geder, leta 1958 rojeni Prekmurec, je svojo vojaško kariero začel v Teritorialni obrambi leta 1988. Od začetka je bil tudi član Manevrske strukture narodne zaščite, sodeloval je tudi v vojni za Slovenijo leta 1991. Študiral je na ljubljanski fakulteti za šport ter na ameriški Army War College.

Od funkcije poveljnika občinskega štaba Teritorialne obrambe Gornja Radgona je bil Geder skozi leta službovanja v SV med drugim poveljnik 82. brigade (1999), namestnik poveljnika sil SV (2006) in poveljnik sil SV(2006-2010). Bil je tudi namestnik načelnika generalštaba (2010-2011) in nacionalni vojaški predstavnik pri Natu in EU (2011-2015). Leta 2015 je zopet postal namestnik načelnika generalštaba.

V čin generalmajorja je bil povišan maja 2010. Je prejemnik več priznanj ministrstva za obrambo in tujih oboroženih sil. Z družino živi v Radencih, je navedeno na spletnih straneh SV.

Alan Geder je novi generalmajor Slovenske vojske. (Foto: Kanal A)

Geder bo na mestu načelnika Generalštaba SV nasledil generalmajorja Ostermana, ki je bil načelnik od leta 2014. Ob prevzemu poslov je Osterman napovedal, da želi posebno pozornost posvetiti varnosti vojakov na mednarodnih misijah, predvsem, ko bo vojska nabavljala opremo in se usposabljala.

Njegov mandat je zaznamovalo upadanje števila pripadnikov SV, slabe letne ocene pripravljenosti vojske ter zapleti pri popolnjevanju enot, ki naj bi odšle na misije. Nazadnje se je to zgodilo pri oblikovanju enote, ki je odšla na misijo Nata v Latvijo leta 2017.

Osterman tudi ni bil v najboljših odnosih z ministrico Katičevo, ki je nasledila Janka Vebra, ta pa je tudi imenoval Ostermana. Vrhunec zapletov na liniji ministrstvo-vojska je bilo za Ostermana tudi usodno. Ko so mediji pred dnevi objavili informacijo, da se je bataljonska bojna skupina SV slabo odrezala na Natovem preverjanju pripravljenosti, še preden je bila o tem obveščena Katičeva, je slednja vladi tudi predlagala Ostermanovo razrešitev. Osterman je bil v času razkritja informacije na dopustu.

Osterman je veljal za enega najizkušenejših častnikov Slovenske vojske. Vojaško kariero je začel leta 1981 v slovenski Teritorialni, bil je član Manevrske strukture narodne zaščite in je veteran vojne za Slovenijo leta 1991. Zaključil je študij prava na pravni fakulteti v Ljubljani in magistrski študij prava.

Vojaško izobraževanje je opravil na kolidžu za mednarodne in varnostne študije v Nemčiji. Leta 2012 je bil imenovan za namestnika načelnika generalštaba, že pred tem je zasedal več pomembnih položajev v slovenskem obrambnem sistemu. Med drugim je bil namestnik poveljnika sil SV (2009-2012), poveljnik poveljstva za podporo SV (2008-2009), namestnik direktorja obveščevalno-varnostne službe ministrstva za obrambo (1995-1999) in načelnik Šole za častnike vojnih enot (1993-1994).

Načelnik Generalštaba SV je bil od 9. oktobra 2014, ko je nasledil Dobrana Božiča. Tega leta je bil tudi povišan v generalmajorja.

Bil je tudi nacionalni predstavnik v odboru zveze Nato za standardizacijo (2005-2008) ter nacionalni predstavnik v Natovi nacionalni skupini za svetovanje (2008-2009), je zapisano na spletni strani obrambnega ministrstva. Je tudi dobitnik številnih priznanj. Je poročen in oče dveh otrok, živi pa na Breznici v občini Žirovnica.

Primopredaja med Ostermanom in Gederjem bo predvidoma prihodnji teden.