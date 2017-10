Vodja službe za kardiologijo na ljubljanski pediatriji Samo Vesel je odstopil

Mlad fant vstopi v lekarno in reče apotekarju: "Dober dan, a lahko dobim en kondom? K punci grem na večerjo in mislim, da nekaj pričakuje od mene." Lekarnar mu da kondom, fant plača, na izhodu pa se ustavi in vrne. "Dajte mi še en kondom. Sestra moje punce je zelo mikavna. Vedno prekriža noge na provokativen način. Mislim, da tudi ona nekaj pričakuje od mene!" Lekarnar mu da še drugi kondom, ko se fant zopet oglasi: "Dajte mi še en kondom, ker je mama moje punce zelo lepa ženska, vedno, ko me vidi, obrača oči. Ker me je ona povabila na večerjo, mislim, da tudi ona nekaj pričakuje od mene!"

Na večerji za mizo fant sedi s svojo punco, njeno sestro in mamo, ko se pojavi dekletov oče. Fant spusti glavo in prične moliti. Deset minut pozneje fant še vedno moli. Vsi ga gledajo presenečeno. Punca se skloni k njemu in mu zašepeta na uho: "Nisem vedela, da si tako pobožen!" Fant ji odgovori: "Jaz tudi nisem vedel, da je tvoj oče lekarnar!!!"