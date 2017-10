Volitve so izgubili za las; zaradi visoke plače, polpretekle zgodovine, vzvišenosti ...

Drugouvrščeni, ki so v predsedniški tekmi poraženci: Lojze Peterle, Janez Podobnik in Ivo Bizjak danes, z distance, brez težav govorijo o bitki, ki je niso dobili. "Da so po vaseh trojke hodile prepričevat ljudi, kako slab predsednik bi bil," razlaga o domnevno umazani volilni kampanji Peterle. Podobnik pa, da so televizijska soočenja še vedno pomembna, sploh pa so "priložnost za nove kandidate in velik preizkus za stare mačke. Aktualni predsednik brani pozicijo, novi kandidati jo pa osvajajo, so bolj napadalni". Bizjak pa, da "predsednikova beseda mora nekaj veljati".