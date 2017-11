Vozilo se ne zaklene, telefon pa nenadoma izgubi signal – Odpeljite se! To je znak, da na vas prežijo kriminalci

Ste se že kdaj spraševali, čemu se vaš avto ne zaklene? (Foto: Thinkstock)

Izstopite iz vozila, stisnete gumb na daljincu in odhitite po opravkih. Vedno zaslišite zvok zaklepanja, ali pa opazite hiter pomižik smernikov? Se vam je že zgodilo, da se avto iz neznanega razloga ni hotel zakleniti?

“Sprva sem pomislil, da je težava v mojem daljinskem ključu. Vozilo sem zato zaklenil ročno. Čez nekaj tednov se je stvar ponovila pred istim trgovskim centrom. Spraševal sem se, kako je mogoče, da nikjer drugje nimam teh težav,” nam je svojo izkušnjo zaupal eden od naših bralcev. Tudi znotraj naše redakcije smo se nekateri že soočili z nenavadno “motnjo” pri zaklepanju vozil, nazadnje pred nekaj dnevi, konkretno pred samim vhodom v trgovski center na Rudniku. Za kaj torej gre?

V primeru, da se avtomobil ob večkratnih pritiskih na gumb ne zaklene, smo najverjetneje tarča tatov. Slednji seveda niti ne rabijo biti v neposredni bližini vozila, zato jih je težko opaziti. V takšnem primeru je najbolje, da se usedemo nazaj v avtomobil in se odpeljemo drugam.

Najverjetnejši razlog: postali smo tarče kriminalcev

Pojasnila smo našli na policiji. Njihove dosedanje izkušnje pravijo, da je nenavadno oteženo zaklepanje vozila precej jasen znak, da so ob danem trenutku na delu kriminalci. Ste že slišali za tako imenovane motilce frekvenc? Že nekaj let jih tudi pri nas uporabljajo za vlamljanje v vozila in krajo osebnih predmetov, ki jih puščamo v njih.

Policija je v zadnjih letih obravnavala več primerov tovrstnih tatvin, v Ljubljani pa so tudi že prijeli organizirano skupino storilcev, kljub temu, da je preiskovanje teh primerov zelo zahtevno. “Na kraju dejanja je le odklenjeno vozilo, na katerem ni mehanskih poškodb, kot posledice vloma v vozilo,” so pojasnili na PU Ljubljana.

Ko oškodovanec zapušča vozilo, storilci zmotijo frekvenco za daljinsko zaklepanje vozila, tako da se to ne zaklene. Sledi opazovanje. Ko lastnik vozila vstopi v trgovino, enostavno pristopijo do vozila, ga odprejo in izvršijo tatvino iz notranjosti. Dejanja so izvršena zelo hitro, le v nekaj minutah, morda še hitreje. Pogosto je storilcev več in si razdelijo vloge. Najpogosteje storilci spremljajo, zasledujejo oškodovanca in javljajo njegovo gibanje. S tem preprečijo, da bi jih zalotili.

Storilci sodelujejo, se obveščajo, spremljajo gibanje lastnika vozila

V letih 2013 in 2014 so zabeležili nekaj primerov vlomov v osebna vozila na parkiriščih, predvsem v večjih nakupovalnih središčih, kjer sprva ni bilo mogoče pojasniti načina izvršitve vloma. Zadeva je prešla v roke kriminalistov, ki so z intenzivnim delom odkrili storilce. Ti so se posluževali naslednje taktike: Uporabljali so elektronsko napravo, tako imenovan motilec frekvence za daljinsko zaklepanje vozila, in sicer na način, da so z njim v trenutku, ko so se lastniki vozil oddaljevali od vozila, preprečili zaklepanje vozila. “V določenih primerih sta bila storilca dva, kjer sta si vloge razdelila. Eden je spremljal oškodovanca, drugi je izvršil tatvino iz vozila, ves čas pa sta bila na telefonski vezi in se obveščala,” so nam še pojasnili policisti.

Za tovrstno krajo iz vozila storilci ne potrebujejo veliko časa. (Foto: Thinkstock)

Policija doslej že prijela več oseb, ki so bile osumljene izdelave in pridobivanja določenih pripomočkov

Preiskovali so skupno kar okoli 25 tovrstnih vlomov, pridržali pa šest oseb. Po zaslišanjih pred preiskovalnimi sodniki je peterica ostala v priporu, enemu pa je bil izrečen hišni pripor. “Osumljeni so bili za kazniva dejanja Velike tatvine po 205. členu KZ-1B in Izdelovanje in pridobivanje orožja in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje po 306. členu KZ-1B,” so ob tem še pojasnili policisti.

Kako ta naprava pravzaprav deluje?

Majhni oddajniki, ki jih je za nekaj stotakov mogoče kupiti na spletu, lahko zmotijo frekvence za daljinsko zaklepanje. Storilci lahko ta učinek dosežejo celo z razdalje do 100 metrov, odvisno od moči oddajnika. V nekaj sekundah tako naše stvari, ki smo jih morda le za kratek čas pustili v avtomobilu, postanejo zelo lahka tarča storilcev. Po spletu kroži kar nekaj posnetkov nadzornih kamer na različnih parkiriščih po svetu, na katerih je jasno videti potek takšne drzne tatvine. Takšni praksi smo že kar nekaj časa priča tudi v Sloveniji.

Primer uporabe naprave:

Naprava zmoti tudi telefonske signale, zato lahko ob sumu najprej preverite telefon!

“Veliko lastnikov vozil ob zapustitvi vozila enostavno pritisne na daljinec in ne preveri, ali se je vozilo zaklenilo. Lastnik mora biti pri zaklepanju pazljiv in se mora prepričati, ali se je vozilo dejansko zaklenilo. Pri nekaterih vozilih zazna utripanje smerokazov ali pisk. Najbolj priporočljivo pa je, da se preveri fizično,” svetujejo policisti. Če ugotovimo, da se vozilo ni zaklenilo, lahko preverimo tudi signal na mobilnem telefonu. “Motilce lahko zaznamo tudi kot motenje radijskih signalov ali izgubo signala pri mobilnih telefonih, tako da je dobro, če smo pozorni tudi na ti dve okoliščini,” pojasnjujejo.

Najbolje, da parkirate drugje, o dogajanju pa obvestite policijo

Če se kljub nekajkratnim poskusom vozilo vseeno ne zaklene, policisti svetujejo, da vozila ne zapuščamo. “V kolikor ste zaznali, da nimate signala na mobilnem telefonu ali da je le ta zelo slab in da je nemogoče zakleniti vozilo, je najbolje, da vozilo parkirate na drugem kraju, kjer ne bo več moten signal, in o dogajanju obvestite policijo.”

Motilce frekvenc sicer uporabljajo tudi pri krajah vozil, z njimi si omogočijo lahek dostop v notranjost vozila. Za krajo samega vozila sicer nato potrebujejo še dodatne veščine in tudi opremo za zagon.