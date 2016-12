V osrednji Sloveniji sivina in mraz, na Primorskem uživali v pomladnem soncu

Če živite v osrednji Sloveniji in že pogrešate sonce, ni se morali odpraviti na kakšen izlet. Številni kraji po naši državi so se namreč kopali v soncu. "Danes bo v zahodni Sloveniji in v višjih legah nad okoli 800 metri jasno, drugod oblačno ali megleno," napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Velike razlike so bile tudi v temperaturah. Medtem ko se je živo srebro na Primorskem dvignilo do 13 stopinj Celzija, v Istri pa celo do 15, v krajih z oblačnostjo ali meglo ne bo zmoglo niti nad ničlo. Drugod je bila najvišja dnevna temperatura med 4 in 8 stopinj Celzija.

V Kopru je danes temperatura dosegla 12 stopinj Celzija, na Krvavcu 11, na Voglu 10, na Rogli 9, na Kaninu 8, na Kredarici 6, v Mariboru in Ljubljani pa -3 stopinje Celzija.



Tudi pogled na jutranje temperaturne podatke kaže velike razlike. Ob osmi uri so v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu namerili štiri stopinje pod ničlo, v Portorožu eno nad, na Kredarici pa kar tri.

Danes je na okoli 800 metrov nadmorske višine le okoli –8 stopinj, med 1000 in 3000 metri pa je temperatura pozitivna, so tvitnili tudi slovenski meteorologi.

Če se zares odločate za izlet: takšen dan lahko pričakujete na Primorskem ...

Napoved po urah za Portorož. (Foto: 24ur.com)

Napoved po urah za Novo Gorico. (Foto: 24ur.com)

... in takšnega v Ljubljani

Napoved po urah za Ljubljano. (Foto: 24ur.com)

Kaj pa jutri?



Jutri bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo še zadrževala nizka oblačnost, ki se bo čez dan v severovzhodni Sloveniji razkrojila. Burja na Primorskem se bo prehodno spet nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –2, ob morju in v višjih legah od 0 do 4, najvišje dnevne od –1 do 6, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, napoveduje Arso.



Napoved za božični konec tedna je optimistična. Tako v soboto kot tudi v nedeljo bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Megle pa se še vedno ne bomo znebili, ta se bo zjutraj in dopoldne zadrževala po nižinah.