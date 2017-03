Sonce bo poskrbelo, da se bodo temperature dvignile do 21 stopinj Celzija, vikend bo bolj oblačen

Pomlad se prebuja (Foto: iStock)

Jutra so še sveža – marsikje so se temperature ob 6. uri zjutraj gibale okoli 0 stopinj Celzija, vendar pa se bo čez dan tako ogrelo, da se bo ponekod živo srebro povzpelo tudi do 21 stopinj Celzija. Vreme bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo nastalo v hribih severne Primorske. Sredi dneva in popoldne pa bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija.

Ponoči se bo od severa pooblačilo. V severovzhodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo.

Za vikend lahko pričakujemo spremenljivo vreme

V soboto bo pretežno oblačno. Predvsem v vzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne ponekod občasno rahlo deževalo, a bodo padavine večinoma do popoldneva ponehale. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne pa od 12 do 16 stopinj Celzija.

Vremenski vpliv na počutje in razpoloženje bo ugoden in ob sončnem vremenu spodbuden. V petek proti večeru se bodo pri najbolj občutljivih začele pojavljati z vremenom povezane težave. Spanje občutljivih ljudi v noči na soboto bo moteno.

Nekoliko višje temperature, do 18 stopinj Celzija, pa lahko pričakujemo v nedeljo, ko bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nato pa nas bo v ponedeljek znova grelo sonce, temperature pa se bodo lahko povzpele tudi do 21 stopinj Celzija.

Sončno in toplo bo tudi v torek, nato pa nas v sredo čaka oblačno in deževno vreme.

Tudi marca nas lahko sonce 'opeče'

Čeprav nam spomladansko sonce dobro dene, pa nas lahko tudi hitro opeče. UV indeks ob jasnem vremenu sredi dneva po nižinah doseže vrednost 4 in v gorah 5. Tukaj sicer ni upoštevan odbiti del UV sevanja, ki lahko v skrajnih primerih celo podvoji prejeto dozo, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso). Svež sneg odbije skoraj vse UV žarke. Pri vrednostih med 7 in 9 pa je izpostavljenost velika.

Zato je priporočljivo, da uporabimo zaščitno kremo in se izogibamo neposrednemu izpostavljanju soncu. UV indeks je ob jasnem vremenu najvišji okoli 13. ure.

Vremenska napoved do torka. (Foto: 24ur.com)

Cvetijo jelša, jesen, topol ...

V nižinah se je sezona pojavljanja cvetnega prahu jelše prevesila v drugo polovico, obremenitev bo do srednje visoka in se bo zmanjševala, piše na Arso. "V nižinah je leska odcvetela, v hladnejših predelih Slovenije in višje v hribih lahko še vedno povzroča zdravstvene težave alergikom. Začela se je sezona cvetnega prahu jesena, obremenitev bo nizka. V zraku je še nizko alergeni cvetni prah topola (trepetlik) in sorodne vrbe, bresta ter tise. V Primorju bo obremenitev zraka s cvetnim prahom cipres visoka in se bo zmanjševala, z jesenom nizka. V zraku bo prisoten še cvetni prah topola, vrbe in bresta. Posamezna zrna leske in jelše lahko veter prinese s celine," so še opozorili. Cvetni prah jesena lahko povzroča težave tudi preobčutljivim na oljko.