Konec martinčkanja na soncu, ta teden prihajajo padavine in ohladitev

Zaradi konca velikonočnih praznikov in poostrenega nadzora na mejah je jutri čez dan, zlasti pa proti večeru, pričakovati daljše čakalne dobe pri vstopu v državo.

Aprilsko vreme nam je bilo do zdaj dokaj naklonjeno, saj smo bili deležni precej lepih in sončnih dni. Žal pa zdaj prihaja teden, ko se bo mesec pokazal v svoji pravi luči. Po napovedih vremenoslovcev se bo ohladilo, vse do četrtka pa lahko pričakujemo dež.

V prvi polovici noči na ponedeljek bo predvsem v zahodnih, južnih in osrednjih krajih občasno deževalo, meja sneženja se bo ponekod v južni Sloveniji spustila pod 800 metrov nadmorske višine. Proti jutru bo ponekod po kotlinah nastala megla. Jutri bo delno jasno, v popoldanskem času bodo krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija.

Po napovedih vremenoslovcev se bo ta teden ohladilo, vse do četrtka pa lahko pričakujemo dež. (Foto: Thinkstock)

V noči na torek in v torek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Hladneje bo, meja sneženja se bo spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine.

Ob koncu tedna bo nad Alpami in srednjo Evropo šibko območje visokega zračnega tlaka, ob začetku prihodnjega tedna pa bodo naši kraji po vplivom jugozahodnih vetrov.

V sredo zjutraj se bo postopno zjasnilo, popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami. Še bo pihal severni do severovzhodni veter.

V četrtek bodo naši kraji še pod vplivom severnega vetra, s katerimi bo iznad severne Evrope in severnega Atlantika pritekal precej hladen zrak.

Od četrtka do sobote bo suho. Hladno bo, predvsem v petek zjutraj bo možnost slane ali pozebe. V nedeljo, ponedeljek in torek bo bolj oblačno, verjetnost za padavine se bo nekoliko povečala. Postopno bo spet topleje, še napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Poglejte, kakšno bo vreme v vašem kraju.