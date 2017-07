FOTO in VIDEO: 'Po nevihti je na tleh ležala več kot deset centimetrov debela odeja toče'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Petkova popoldanska neurja s točo so se z Gorenjske premaknila na Štajersko oz. severovzhod države. Uprava RS za zaščito in reševanje je poslala poročilo večjih nevšečnosti v zadnjih 12 urah.

Izpostava Celje

Ob 16.40 je v naselju Resnik v občini Zreče zaradi udara strele zagorelo na gospodarskem poslopju. Posredovali so gasilci PGD Zreče, Gorenje pri Zrečah, Stranice, Vitanje, Loče in Oplotnica, ki so požar pogasili.

Izpostava Maribor

Ob 16. uri je na Spodnjem Slemenu v občini Selnica ob Dravi veter podrl več dreves na cesto. Posredovali so gasilci PGD Slemen in odstranili pet dreves ter očistili cestišče.

Ob 17.09 so gasilci GB Maribor posredovali na Miklavški cesti v občini Hoče-Slivnica, kjer je v zalitem podvozu obstalo osebno vozilo. Izvlekli so ga gasilci.

Ob 17.18 so gasilci PGD Fram na Turnerjevi ulici v Framu podrli drevo, ki je ogrožalo ograjo stanovanjske hiše. Kmalu zatem so enako stroili še gasilci PGD Rače na Ljubljanski ulici v Račah.

Ob 17.30 je neurje s točo zajelo območje občine Slovenska Bistrica. Toča je padala kar 40 minut, ponekod je bila velika kot oreh. Škoda naj bi bila precejšnja, predvsem na poljščinah. "Trudimo se čimhitreje črpati vodo, kolikor se je le da, ljudi pa pozivamo k strpnosti," je dejal Žan Justinek iz PGD Slovenska Bistrica, kjer so v zgolj eni uri posredovali na kar šestih lokacijah. Bistriškim gasilcem so na pomoč priskočili tudi gasilci iz okoliških društev.

Na območju Šmartnega na Pohorju je toča v premeru merila več kot tri centimetre, po besedah gasilca PGD Šmartno na Pohorju lokalno tudi preko pet centimetrov, so nam sporočili s portala Neurje.si. "Toča je preluknjala dve izpostavljeni strehi. Po nevihti je na tleh ležala več kot 10 cm debela odeja toče."

Ob 19.16 so na Ptujski cesti v Račah gasilci PGD Rače odstranili drevo, ki je viselo nad daljnovodom.

Toča na območju Šmartnega na Pohorju. (Foto: Neurje.si)

Izpostava Murska Sobota

Ob 17.55 se je v naselju Cubru v občini Ljutomer podrlo drevo na cestišče. Odstranili so ga gasilci PGD Radomerje.

Ob 17.46 je v Dolgi vasi v občini Lendava veter porušil drog telekomunikacijske povezave in drevo. Posredovali so delavci Telekoma Slovenije in Komunale Lendava.

Ob 17.53 je zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša v naselju Banuta v občini Lendava. Požar so pogasili gasilci iz PGD Lendava, IGE Nafta Lendava in PGD Mostje-Banuta.

Ob 18.09 so iz grajskih prostorov v Gradu gasilci PGD Grad prečrpali okoli tri kubične meteorne vode.

Izpostava Slovenj Gradec

Ob 22.34 so na cesti iz Vuhreda proti Spodnji Orlici v občini Radlje ob Dravi zaradi močnega vetra na cesto padla štiri drevesa. Gasilci PGD Vuhred so jih razžagali in odstranili.

Arso izdal opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso), bo danes sončno z občasno povečano oblačnostjo. Kakšna popoldanska nevihta bo verjetnejša predvsem v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da bo predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Poskrbite, da boste v teh vročih dneh pili dovolj vode. (Foto: AP)

Jutri bo sončno, spet se bo povečala verjetnost popoldanskih in večernih neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 21, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo precej jasno, v ponedeljek lahko nastane kakšna nevihta, v torek pa bodo nevihte bolj verjetne. Še bo vroče.

