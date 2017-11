V nedeljo se bo meja sneženja znova spustila do nižin

Danes bo predvsem na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno, zjutraj bo tu in tam po nižinah nekaj megle. Popoldne bo ponekod spet zapihal jugozahodnik, piše na straneh Agencije za okolje (Arso). Najvišje temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija.

V nedeljo zgodaj zjutraj bo sneg znova padal do nižin. (Foto: iStock)

V soboto bo torej vreme še podobno temu, ki smo mu bili priča v preteklih dneh. Oblačno bo, le na severovzhodu bo sprva še malo jasnine. Zjutraj bo v zahodnih krajih pričelo deževati. Ob morju bo popoldne zapihal jugo, drugod se bo nekoliko okrepil južni do jugozahodni veter. "Jutri bo jugo kar močan proti večeru in v prvem delu noči zna pihat tudi okrog 80 kilometrov na uro," je pojasnil Andrej Velkavrh, dežurni meteorolog na Arso.

Popoldne se bo dež na zahodu krepil in širil proti osrednjim krajem, v noči na nedeljo pa bo zajel vso državo. Predvsem na Primorskem bodo tudi posamezne nevihte. Hladilo se bo, pihati bo začel severni veter, na Primorskem pa burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija, na primorskem od 7 do 10, najvišje dnevne na severozahodu okoli 7 sopinj Celzija, drugod od 9 do 15 stopinj Celzija.

V nedeljo nova pošiljka snega

Nato pa nas v nedeljo marsikje čaka nova pošiljka snega. V nedeljo zgodaj zjutraj se bo namreč meja sneženja marsikje spustila do nižin. "Po nižinah naj bi zapadlo manj kot pet centimetrov snega, najmanj možnosti, da sploh kaj zapade, je v Prekmurju, v delu Ljubljanske kotline in v Beli krajini," pravi Velkavrh. Nad 500 metri nadmorske višine pa lahko pade od pet do 15 centimetrov, v višjih legah pa tudi več snega.

Padavine bodo nato oslabele in večinoma ponehale, le na jugu se bodo pojavljale še dopoldne. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, predvsem v severni in vzhodni Sloveniji pa severni veter. Popoldne se bo na severozahodu delno zjasnilo.

V ponedeljek bo precej jasno. Jutro bo mrzlo in ponekod v osrednjih krajih megleno. V torek bo suho, v sredo pa nas, kot trenutno kaže, znova čakajo padavine. "Vendar bo po nižinah deloma dež, deloma sneg," pravi dežurni meteorolog.

Kakšna zima nas čaka?

Točno teden dni nas sicer loči do začetka meteorološke zime. V oddaji 24UR so zato preverili, kakšna bo letošnja zima. Lanska je bila precej hladna, a v večjem delu Slovenije s snegom precej skromna.

V ekvatorialnem delu Tihega oceana bodo naslednji meseci v znamenju La Nine, kar pomeni, da bo temperatura morja hladnejša od povprečja, vzhodni vetrovi pri tleh bodo močnejši, kot običajno. Razmere v tem delu oceana pa vplivajo tudi na vreme v Evropi. Ker se bo La Nina pojavila skupaj z nizko Sončevo aktivnostjo, imamo v Evropi večjo verjetnost za hladnejši zimo z več snega, je dejal Robi Erjavec.

Sezonske napovedi sicer napovedujejo drugače. Evropski meteorološki center namreč napoveduje, da bodo zimski meseci v naših krajih nekoliko toplejši od povprečja, nekje za eno stopinjo. Količina padavin naj bi bila po njihovih napovedih zima zelo povprečna, ali pa nekoliko nadpovprečna.