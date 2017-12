Temperature zjutraj krepko pod lediščem, previdno, če se odpravljate v gore

Čeprav se je meteorološka zima uradno začela včeraj, je sneg državo pobelil že dvakrat. Prvič je do nižin zapadel 13. novembra, drugič je veselje in težave na cestah povzročal ta teden. Novega sneženja po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) ni na vidiku, bo pa v prihodnjih dneh, sploh zjutraj, pritisnil mraz.

Danes bo po napovedih vremenoslovcev delno jasno z zmerno oblačnostjo, dopoldne ponekod še pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala večinoma zmerna, na izpostavljenih mestih močna burja, v severovzhodni Sloveniji pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Jutri bo razmeroma sončno, v vzhodni Sloveniji občasno zmerno do pretežno oblačno. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Burja bo oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –12 do –4, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od –3 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

V ponedeljek in torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Od torka do petka bo prevladovalo suho vreme s sončnimi obdobji. Jutra bodo hladna. Čez dan bo okoli 5 stopinj Celzija. Konec tedna se bo verjetnost za padavine povečala, saj nas bo prešla vremenska fronta. Naši kraji bodo pod vplivom obsežnega območja visokega zračnega tlaka s središčem nad zahodno in južno Evropo.

Jutra bodo odslej mrzla. (Foto: Thinkstock)

Preverite, kakšno bo vreme v vašem kraju!

Previdno, če se odpravljate v gore

Skupna višina snežne odeje je po podatkih Arsa na Kredarici 155 centimetrov, na Voglu 95 centimetrov, na Vojskem 50, v Ratečah pa 28 centimetrov.

Zaradi izdatnega sneženja v minulih dneh, nizkih temperatur, možnosti naletavanja novega snega ter oblačnega in meglenega vremena je gibanje v gorah zelo tvegano, opozarjajo tako vremenoslovci kot policisti. Pohodnikom svetujejo, naj bodo zelo previdni oz. naj z obiskom gora raje počakajo, dokler razmere ne bodo boljše.

Po podatkih Arsa je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1300 m znatna, 3. stopnje, nižje pa zmerna, 2. stopnje. Nevarna so strmejša pobočja in mesta z napihanim snegom, kjer lahko že ob manjši obremenitvi snežne odeje sprožite snežni plaz. S strmih pobočij se lahko spontano sprožijo tudi posamezni plazovi suhega, nesprijetega snega. Nižje, kjer je padal moker sneg, je nevarnost manjša.

Po gorah in hribih je v sredo in četrtek zapadlo od 20 do okoli 50 cm snega. Količina je bila manjša v vzhodnem delu naših gora, pa tudi na skrajnem severozahodu je bilo padavin nekoliko manj kot drugod. V četrtek je bila meja sneženja večinoma med 600 in 900 m, v četrtek pa pod 500 m. Sprva je pihal jugozahodnik, nato severovzhodnik in severni veter. Nastali so novi zameti in opasti. Grebeni so precej spihani. Snežna odeja je mehka, rahla pa predvsem nad nadmorsko višino okoli 1600 m, nižje je sneg razmeroma gost.

Snežna odeja se bo le počasi sesedala in zaradi nizkih temperatur počasi preobražala. Tudi na prisojnih pobočjih sonce ne bo imelo kaj dosti vpliva na preobražanje. Sneg bo ostal mehak in razmeroma rahel. Veter bo prenašal sneg, Novi zameti bodo predvsem na južnih in zahodnih straneh grebenov in sedel. Nevarnost snežnih plazov se bo v naslednjih dneh počasi nekoliko zmanjšala. Predvsem bodo nevarna mesta z napihanim snegom ter strma pobočja, kjer boste lahko ob večji obremenitvi snežne odeje sprožili snežni plaz. Spontanega plazenja večinoma ne pričakujejo več.

V mrzlih dneh poskrbite tudi za živali

Policisti pa v teh mrzlih dneh opozarjajo tudi na skrb za živali. "Poskrbite, da bodo imeli kosmatinci v mrzlih nočeh toplo in varno zavetje. Psi, ki bivajo zunaj, morajo imeti tudi pozimi ves čas na razpolago svežo vodo in primerno hrano, skrbniki pa morajo vodo pogosto menjavati in skrbeti, da ne zamrzne," opozarjajo na PU Novo mesto.

Skrbnikom psov, ki bivajo zunaj, svetujejo, naj psom ob zelo nizkih temperaturah omogočijo bivanje v garažah ali drugih prostorih, kjer so temperature višje, v pasje hiše pa naj položijo slamo in odeje.

Policisti novomeške policijske uprave bodo tudi to zimo pozorni na ustrezno oskrbo psov in drugih domačih živali. V primeru ugotovljenih nepravilnosti bodo o tem obveščali pristojno veterinarsko službo. Zakon o zaščiti živali določa, da morajo skrbniki živalim zagotoviti bivališče, hrano, vodo in primerno oskrbo.