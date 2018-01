ANIMACIJA: Slovenijo zajele padavine s strelami: zaradi meteornih voda so imeli gasilci polne roke dela

Slovenijo so popoldne zajele padavine z grmenjem in strelami, ki so se razširile nad vso državo.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je meteorna voda okoli 16. ure v Divači zalila prostor papirnice. Gasilci PGD Divača so izčrpali okoli 200 litrov vode, očistili jaške in namestili protipoplavne vreče.

Ob 16.12 je v Landolu v občini Postojna večji naliv skoraj poplavil hišo. Posredovali so gasilci PGD Šmihel-Landol, ki so meteorno vodo zajezili in jo prečrpali.

Ob 16.36 je na Podpeški cesti v Notranjih Goricah v prostore športnega društva vdirala meteorna voda. Gasilci PGD Notranje Gorice-Plešivica so iz poplavljenega jaška izčrpali okoli tri kubične metre vode, ga očistili in ponovno vzpostavili pretok vode skozi jašek.

Ob 18.29 je meteorna voda v naselju Žerjav v občini Črna na Koroškem ogrožala proizvodne prostore podjetja. Gasilci PGD Črna na Koroškem so jo prečrpali z dvorišča v odtočne jaške in preprečili zalivanje objekta.

Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) obvešča, da so zaradi poplavljenih cestišč zaprte ceste Planina - Unec, Podskrajnik - Rakov Škocjan in Laze - Planina.

Ohladilo se bo

Jutri bo po besedah dežurnega meteorologa Uroša Strajnarja večinoma oblačno, zjutraj bo še deževalo, nato pa se bo od zahoda postopoma razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem pa do 12 stopinj Celzija.

Meja sneženja bo okrog 1100 m nad morjem, v severni Sloveniji pa okoli 800 m.

V četrtek in petek bo prav tako pretežno oblačno, a nekoliko hladneje. "Meja sneženja se bo nekoliko spustila – na severu tudi do 600 metrov, a padavine ne bodo obilne," je še dejal Strajnar.

Ponoči možna razlivanja vodotokov

Ponoči se lahko po opozorilu Arsa ob strugah razlijejo predvsem nekateri manjši vodotoki v osrednji Sloveniji, v vzhodnih Karavankah in vodotoki s povirjem na Pohorju in Kozjaku.

Zvečer in v sredo se bodo povečale kraške ojezeritve in pretoki kraških rek na Notranjskem in Dolenjskem.

V sredo se bo Ljubljanica na Barju razlila na območju pogostih poplav, prav tako bo v sredo zjutraj povišano plimovanje morja.

Nevarnost snežnih plazov se bo prehodno povečala

V gorah je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 1100 metrov trenutno večinoma druge stopnje, kar pomeni zmerno nevarnost. Kot so pojasnili na Arsu, so predvsem nevarna strma pobočja z napihanim snegom, kjer se lahko ob večji obremenitvi sproži plaz kložastega snega.

V preteklih dneh je bilo po navedbah Arsa v gorah precej toplo. Ledišče je bilo na nadmorski višini med 2000 in 2500 metri. Predvsem v Julijskih Alpah in predgorju je bilo več padavin, v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah pa le malo. Meja sneženja se je občasno dvignila tudi do nadmorske višine 2500 metrov. V Julijcih je v visokogorju zapadlo slabih deset centimetrov snega, drugod je bila količina neznatna. Nižje se je snežna odeja ojužila in v krajih z več padavinami razmočila. Sneg se je tudi v visokogorju precej sesedel, nižje pa kopnel. Snežna odeja je večinoma mokra in mehka, v morebitnih jasnih nočeh pa sneg lahko pomrzne in je zjutraj ter v visokogorju tudi trd.

Z nekolikom bolj ekstremnim vremenom pa se medtem soočajo tako v Severni Ameriki, na zahodu Evrope, kot tudi v Avstraliji.

Kot so napovedali, bo danes v visokogorju padavin večinoma ne bo, razen morda občasno v Posočju, ledišče bo na nadmorski višini okoli 2200 metrov. Ponoči se bodo začele pojavljati padavine, meja sneženja bo v sredo večinoma med 1200 in 1600 metri, ledišče pa bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov.

Na Arsu so opozorili, da se snežna odeja hitro seseda in nižje tudi tali. V sredo se bo pod snežno mejo dodatno razmočila, zato se bodo lahko s strmih pobočij spontano prožili plazovi mokrega snega. Višje, kjer bo snežilo, lahko zapade tudi več kot pol metra snega. Ta bo v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 2000 ali 2200 metrov padel na deloma trdo podlago in se bo zato lahko tudi plazil. Jugozahodni in južni veter bo delal zamete predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov in sedel. Nevarnost snežnih plazov se bo prehodno povečala, so napovedali.