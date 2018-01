Vrača se minus, snega zaenkrat ni na vidiku

Na Ljubljanskem barju se bo na območju pogostih poplav razlivala Ljubljanica. (Foto: iStock)

Padavine, ki so v torek zajele Slovenijo, so do jutra večinoma ponehale. Ob dežju je v Ljubljani padel tudi puščavski prah, ki so ga prinesli južni vetrovi, je na Twitterju objavila Agencija RS za okolje (ARSO).

Reke k sreči niso povzročile težav s poplavljanjem, čeprav so ponoči še nekoliko narasle in so se lahko v osrednji in vzhodni Sloveniji tudi razlivale ob strugah rek. Razlivanje rek se odvija tudi danes, vse do četrtka se bodo povečevale tudi ojezeritve kraških polj na Notranjskem.

Ob svojih strugah se razlivajo tudi Mirna, Kolpa, Rinža in Krka ter nekateri njeni pritoki v srednjem toku, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). Na Ljubljanskem barju se na območju pogostih poplav razliva tudi Ljubljanica. Pretoki teh rek so se v zgornjem toku že ustalili, čez dan pa bodo v spodnjem toku še naraščale.

Nekaj težav, ki jih je povzročilo deževje, se je v torek začelo okoli 16. ure. Gasilci so imeli precej dela s prečrpavanjem meteornih voda v Divači, Postojni, Brezovici, Črni na Koroškem, Trebnjem.

Pretoki rek na rumeno obarvanih območjih so se v zgornjem toku že ustalili, čez dan bodo reke v spodnjem toku še naraščale. (Foto: Arso)

Medtem ko v Sloveniji trenutno vlada nič kaj zimsko vreme, so v Alpah številni turisti v smučarskih središčih ujeti zaradi izjemne količine snega.

Sledijo oblačni dnevi, možne rahle padavine

"V četrtek se bo oblačnost gostila, nekaj več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala tudi burja. V osrednjih in vzhodnih krajih pa bo padlo nekaj dežja", je povedal dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Andrej Velkavrh.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na severozahodu do -3 stopinje Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 2 do 6, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V petek in soboto bo oblačno. Predvsem v osrednjih in vzhodnih krajih bodo občasno manjše padavine, po nižinah rahel dež. Na Primorskem bo pihala šibka burja, tam bodo obdobja sončnega vremena.

"Od četrtka do nedelje bo vreme podobno. Po nižinah bo oblačno, padlo bo tudi nekaj dežja. Na Primorskem bo jasno, pihala bo burja", je še povedal Velkavrh.

Napovedi ne kažejo na sneg

Medtem ko se nekatera območja zahodno od Slovenije soočajo z obilnim sneženjem, vremenoslovci za našo državo v prihodnjih dveh tednih ne napovedujejo večjih padavin in tako tudi ne snega. V minulih dneh je obilno snežilo v Alpah na severu Italije in v Švici, konec prejšnjega tedna tudi v Španiji.

"Vedeti morate, da so tam višji hribi in da je tudi precej visoko deževalo. Pri nas so hribi nižji. Poleg tega je bila situacija stacionarna, precej časa so bile padavine na enem mestu, proces je dobesedno stal na mestu in v takšnih primerih lahko nekatera območja dobijo veliko, druga pa malo ali manj padavin. In to je bil eden od takšnih primerov," je minulo vremensko dogajanje nad Evropo opisal Velkavrh.

Vse skupaj se je dogajalo nad zahodnim Sredozemljem. To so bile t.i. orografske padavine, ko so vetrovi potisnili vlažen zrak od juga proti hribom. Prišlo je do hitrega vzpona z morja in Padske nižine v visoke Alpe. Nastalo je veliko padavin, ker je bilo v Sredozemlju veliko vlage.

Podrobnejšo vremensko napoved si lahko pogledate tukaj.