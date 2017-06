Vreme ne bo nič kaj obetavno: močne nevihte, nalivi in hudourniška razlivanja

Na Agenciji RS za okolje in prostor (Arso) opozarjajo da bodo danes in sprva še v noči na sredo predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji možne močnejše nevihte s krajevnimi nalivi. Prav tako lahko danes in v noči na sredo ob močnih krajevnih nalivih hitro porastejo manjši vodotoki v večjem delu države. Razlivanja hudourniških voda so možna predvsem na zahodu in severozahodu države, so zapisali v opozorilu.

Vremensko opozorilo za torek. (Foto: Arso)

Vremensko opozorilo za sredo. (Foto: Arso)

Možnost hudourniških razlivanj. (Foto: Arso)

Najvišje temperature od 20 do 28 stopinj Celzija

Danes dopoldne se bo od zahoda oblačnost postopno povečala. Krajevne plohe in nevihte se bodo na zahodu začele pojavljati že zjutraj in bodo do poldneva vse pogostejše. Popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bo do večera marsikje suho. Predvsem v zahodnih in severozahodnih krajih bodo krajevno tudi močnejši nalivi. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 28 stopinj Celzija.

Ponoči bo dež z nevihtami zajel vso Slovenijo in do jutri zjutraj marsikje ponehal. Padavine bo na severovzhodu prehodno spremljal okrepljen severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija.

Konec tedna bo sončno in vse topleje

Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v osrednji Sloveniji dopoldne pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in deloma osrednji in južni Sloveniji se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, zvečer pa bodo padavine od severa prehodno spet zajele večji del Slovenije. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

V drugem delu noči na četrtek bodo padavine ponehale. V četrtek in petek bo sončno in vse topleje. Burja na Primorskem bo v četrtek dopoldne postopno ponehala.