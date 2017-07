Vreme se bo počasi ustalilo, nov teden bo prinesel več sonca. Zaradi začetka glavne poletne sezone na cestah gost promet

Po burni noči, ko so po Poročanju uprave za zaščito in reševanje gasilci na slovenski obali, predvsem v Izoli in Piranu, kar nekajkrat posredovali zaradi zalitih kleti in odkritih objektov, se bo vreme počasi ustalilo.

"Če dan se bo počasi pokazalo sonce, čeprav so ponekod na zahodu in severu države še možne posamezne plohe, v noči na nedeljo lahko tudi kakšna nevihta, a to predvsem na Primorskem," je dejal dežurni meteorolog Agencije RS za okolje (Arso) Andrej Velkavrh. "Najvišje dnevne temperature bodo od 21 pa do 27 stopinj."

Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale posamezne plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj C.

Nov teden bo prinesel tudi več sonca. (Foto: iStock)

Napoved za slovensko Primorje

Danes bo po podatkih Arsa v Primorju sončno, v noči na nedeljo ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 25 stopinj C. Pihal bo večinoma šibak jugozahodni veter, zvečer se bo nekoliko okrepil južni veter. Morje bo rahlo do zmerno vzvalovano (2-3). Vidljivost bo večja od 10 km. Morje ob slovenski obali ima trenutno 25 stopinj Celzija.

Novega vročinskega vala trenutno ni na vidiku. "Temperature se bodo od srede naprej najverjetneje spet povzpele tja do 30 stopinj, a kakšnih temperaturnih odstopanj ne bo," je dodal Velkavrh.

V ponedeljek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v vzhodnih krajih bo pihal veter severnih smeri. Popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. V torek bo večinoma sončno in nekoliko topleje.

Več o vremenu v vašem kraju si lahko preberete TUKAJ.

Proti slovenski obali se bo promet zelo povečal. (Foto: iStock)

Ob začetku glavne poletne sezone pričakovati gost promet z zastoji

Ob začetku glavne poletne sezone je ta konec tedna pričakovati močno povečan promet, predvsem iz smeri Avstrije in Italije proti slovenski obali in hrvaškemu primorju ter obratno. Počitnice so se namreč začele v delu Nemčije, Avstrije in Švice ter v Belgiji, na Slovaškem in Češkem. Obeti za turistično sezono v Sloveniji so sicer zelo dobri.

Na Darsu opozarjajo, da bodo ves čas obremenjeni vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj pa Gruškovje in glavni mejni prehodi v Istri, Dragonja, Sečovlje in Sočerga. Zastoji bodo po napovedih Darsa tudi pred predorom Karavanke.

Prometne informacije lahko spremljate tukaj.

Poletnim zastojem na Gruškovju se vozniki po pojasnilih upravljavca avtocest lahko izognejo tudi z izbiro alternativnih poti. Največja verjetnost zastoja pred največjim mejnim prehodom v Podravju je sicer do sobote do 20. ure.

Prometne razmere dodatno zaostrujejo še nekatera večja delovišča. Zaradi obnove viadukta Ravbarkomanda na primorski avtocesti med Uncem in Postojno promet že nekaj časa poteka po dveh zoženih pasovih, kar v času prometnih špic povzroča zastoje.

Vsaka nesreča pa lahko sodeč po izkušnjah zaradi obremenjenosti avtocest pripelje do prometnega kolapsa.

Prometna gneča je cena za pričakovano novo zelo dobro poletno turistično sezono tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji. Zelo dober, če ne celo odličen obisk si obetajo tako v istrskih turističnih krajih kot na Gorenjskem in v naravnih zdraviliščih.

Dobro obiskani so bili turistični kraji že v prvih petih mesecih, ko se je število nočitev glede na enako obdobje lani povečalo za devet odstotkov na 3,6 milijona. Po pričevanjih turističnih delavcev je bil obisk zelo dober tudi junija. Hitra rast slovenskega turizma iz zadnjih let se tako nadaljuje.