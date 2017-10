Vremenoslovci izdali opozorilo: jutrišnjo ohladitev bo spremljal močan veter

Jutri se bo povsod pooblačilo, pogoste padavine bodo čez dan od zahoda zajele vso državo. Predvsem v južni Sloveniji bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem popoldne zmerna do močna burja. Za nedeljo in ponedeljek so na Agenciji RS za okolje (Arso) za območje Primorske razglasili oranžni alarm oz. drugo najvišjo stopnjo ogroženosti.

Ohladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1200 m. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na obali do 15, najvišje dnevne od 8 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Prihaja občutna ohladitev. (Foto: iStock)

V ponedeljek dopoldne bodo padavine na zahodu ponehale, oblaki se bodo ponekod trgali. Na vzhodu bo čez dan še možen občasen dež. Pihal bo severni veter, burja pa bo ponehala.

V torek kaže na zmerno oblačno, suho in ponekod še vetrovno vreme. Od srede do sobote kaže na suho vreme z dnevnimi temperaturami malo nad 15 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se verjetnost za padavine nekoliko poveča.

