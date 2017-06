Vrhničani na lastne zdravniške preglede, občina pa z odvetniki preverja, kako doseči zaprtje Kemisa

Več kot 50 prebivalcev je odšlo na neodvisne zdravstvene preglede, vsi naj bi imeli zdravstvene težave. (Foto: Damjan Žibert)

Občina Vrhnika s pomočjo odvetnikov preverja, kako doseči zaprtje Kemisa. Župan Stojan Jakin je na današnji novinarski konferenci na Vrhniki priznal, da bo to težko, saj po zakonu občina ni stranka v postopku. Zato so stopili v stik z odvetniško pisarno, ki jim bo pri tem pomagala.

Jakin je danes opozoril, da okoljsko poročilo podjetja za predelavo kemičnih odpadkov Kemis takega incidenta, kot je bil požar 15. maja, sploh ne obravnava. "Če tega niso predvideli, je treba narediti revizijo tega okoljskega poročila," je poudaril.

Kot je napovedal, bodo zahtevali obnovo postopkov, priznal pa tudi, da ne ve, ali bodo kaj dosegli. "Strinjamo se, da Slovenija rabi Kemis. A naj gredo nekam drugam, morda v Velenje," je dodal župan in opozoril, da bi tak obrat moral delati tako, da do težav ne bi prišlo.

Več kot 50 prebivalcev odšlo na preglede, saj imajo vsi zdravstvene težave

Več občanov Vrhnike, ki so se udeležili današnje novinarske konference, je izrazilo svoje nezaupanje do informacij, ki jih dobivajo od uradnih inštitucij. Tako so se bližnji prebivalci Kemisa, žalostni, ker se nihče ne zanima za njihovo zdravje, organizirali in opravljajo neodvisne zdravstvene preglede.

Kot je pojasnila ena najbližjih sosedov Kemisa, Bernarda Kropf iz Sinje Gorice, se je več kot 50 prebivalcev organiziralo in odšlo na preglede. Vsi imajo namreč različne zdravstvene težave. Tako je Kropfova zase povedala, da na zdravniškem pregledu za službo, ki ga je opravila pred tremi meseci, pri njej niso odkrili zdravstvenih težav, zdaj pa ima "naenkrat" težave s stalnim kašljem, slabokrvnostjo in s ščitnico. Rezultate pregledov vseh prijavljenih občanov pričakujejo v prihodnjem tednu.

Pogorišče na Vrhniki (Foto: Damjan Žibert)

Opozorila je tudi, da kljub svojim prizadevanjem in kljub temu, da je vlada imenovala koordinatorja ukrepov po požaru, to je poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, prebivalci ne uspejo dobiti relevantnih podatkov in niso seznanjeni, kaj se delovna skupina za Kemis dogovori. Šestanu zamerijo tudi izjavo, da požar v Kemisu ni bil katastrofa in da so "zadevo napihnili mediji", je povedala.

Tako nič ne vedo o sanaciji Tojnice, ki še vedno smrdi po kemikalijah, pravi Kropfova. Predstavnik Ribiške družine Vrhnika Andrej Lupinc je poudaril, da so po požaru in onesnaženju Tojnice ribiči zahtevali odvzem vzorcev dna Tojnice in Ljubljanice ter vzorcev rib, a tega ni nihče naredil.

Ribiška družina bo po njegovih napovedih zahtevala popolno sanacijo potoka, struge, dna Tojnice, monitoring in dolgoročni monitoring, povračilo vseh stroškov oz. subvencioniranje monitoringa, ki naj traja daljše obdobje.

Zahtevajo vzorčenje ventusa, dna potoka in rib, pa tudi natančna navodila in ne le priporočila, kako naj ljudje živijo ob vodi.

Območje največjega vpliva požara v Kemisu (Foto: Arso)

Župan: Treba je povrniti zaupanje

Vrhniški župan je opozoril na veliko nezaupanje v vse inštitucije v državi med Vrhničani. "Občanom je treba povrniti zaupanje ali pa dokazati očitke, da so analize prirejene, o čemer se govori," je dejal. Ob tem je napovedal, da bodo na Vrhniki prihodnji teden organizirali nov zbor krajanov, v kolikor se bodo predstavniki pristojnih služb in države takega srečanja hoteli udeležiti.

Vrhničan Andrej Marković je danes predstavil tudi nekatere zahteve oz. vprašanja, ki jih imajo za različne državne inštitucije, ki so ali pa bi po mnenju Vrhničanov morale biti vključene v ta primer. Med drugim jih zanima, kako bo Agencija RS za okolje ukrepala zaradi Kemisovih kršitev okoljevarstvenega dovoljenja. "Če so kršene zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja, bi se morale državne inštitucije oglasiti, ukrepati," je opozoril.

"Menimo, da inštitucije v tej državi v tem primeru ne opravljajo svojega dela. Niso občani tisti, ki bi morali govoriti, kaj naj kdo dela. Vsak bi se moral odgovorno obnašati," je še dodal.